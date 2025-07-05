Jara llama a la unidad progresista en pleno del PC: "Seremos articuladores de una coalición"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, participó este sábado en el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde instó a construir una mayoría amplia basada en la colaboración política y el trabajo colectivo.

En su primera aparición ante el pleno del PC desde que fue proclamada como la candidata que representara a las fuerzas progresistas en la papeleta de noviembre de este año, Jara recalcó la importancia del momento que enfrenta el sector. Así, subrayó que su candidatura no es un proyecto individual, sino una responsabilidad histórica compartida.

“La invitación es a todas las fuerzas políticas para que nos sumemos, nos complementemos entre todas y todos para ganar una elección en nuestro país y conducir un proyecto que tenga solidez, construyendo una mayoría social y política”, expresó.

Durante su intervención, agradeció el apoyo transversal recibido, incluyendo a independientes y partidos del sector centro-izquierda. “Agradezco a las fuerzas de centro-izquierda que se han puesto a disposición de la candidatura, a la gente sin militancia, que también nos ha dado un gran apoyo, y decirles que lo que nos queda para adelante es trabajo, trabajo y trabajo, como siempre”, indicó.

Desde la directiva comunista reafirmaron el compromiso con esta convocatoria a la unidad. El presidente del PC, Lautaro Carmona, destacó que el proceso busca representar no solo al partido, sino a toda una coalición progresista.

“Como partido, vamos a ser articuladores para crear todos los espacios para que dé verdad sea la representación de una coalición, Unidad por Chile, y todos quienes tienen una idea progresista deben poder sentir que este es su espacio”, señaló.

Además de la directiva de la colectividad, integrada por Carmona y la secretaria general, Bárbara Figueroa, al encuentro asistieron figuras políticas como la diputada Karol Cariola, el senador Daniel Núñez y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.