La U llega con viento a favor al Superclásico

Universidad de Chile se está poniendo al día en la Liga de Primera. Tras su triunfo de este sábado ante Unión Española por 2-0 por la fecha cuatro del campeonato, ya quedó entreverado en la disputa de los primeros puestos al alcanzar a Palestino en la tercera plaza, sumando 28 puntos.

La U puede seguir ambicionando más porque el sábado 12 de julio deberá jugar otro partido pendiente que le puede ayudar a seguir escalando en la tabla, el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

El equipo universitario, hay que decirlo con todas sus letras, se hizo de los puntos en Santa Laura con más esfuerzo que brillo. El partido no se le dio como esperaba.

De hecho, el gol anulado a Fernando Ovelar a los 18 minutos -por aparente interferencia de Ignacio Jeraldino tras el centro de Simón Ramírez- cortó el mejor juego que mostraban los hispanos. No sólo porque pocos minutos después Matías Sepúlveda abrió la cuenta para los azules, sino porque al equipo de Miguel Ramírez se le perdió la posesión de la pelota.

En los minutos finales del primer tiempo, Unión recuperó al menos la fe al quedar con uno más en la cancha luego de la torpe expulsión del atacante de la U Lucas di Yorio, quien en 25 segundos se ganó dos tarjetas amarillas.

Pero no le alcanzó a los rojos, que parece que ya están sufriendo con el síndrome del equipo que pelea por no descender.

Un poco por ineficiencia propia y otro porque el arquero azul Gabriel Castellón ahogó el par de ocasiones que tuvo, Unión no pudo nunca dejar sentado el hombre de más y terminó sucumbiendo y cayendo con más violencia con el 2-0 que logró la U en los descuentos tras un contraataque iniciado por Gonzalo Montes y finiquitado por Lucas Assadi.

Con siete puntos apenas la Unión deberá escribir una historia llena de épicas en la segunda rueda si aspira a salvarse.