Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Abril de 2026


Matthei promete combatir el crimen y 800 mil puestos de trabajo en su paso por La Araucanía

En su gira de tres días por la región, la abanderada de Chile Vamos presentó un ambicioso plan de reactivación nacional que contempla destrabar inversiones por 100 mil millones de dólares. Además, anunció medidas en materia de seguridad.

En su gira de tres días por la región, la abanderada de Chile Vamos presentó un ambicioso plan de reactivación nacional que contempla destrabar inversiones por 100 mil millones de dólares. Además, anunció medidas en materia de seguridad.

Presidenciales

Con una serie de encuentros con dirigentes locales y agricultores en distintas comunas, la candidata presidencial Evelyn Matthei cerró este sábado una gira de tres días por la Región de La Araucanía. La abanderada de Chile Vamos (UDI) puso énfasis en los desafíos de seguridad y en la necesidad de reactivar la economía regional.

Durante su recorrido, Matthei visitó localidades como Ercilla, Angol, Victoria, Temuco, Teodoro Schmidt y Pitrufquén. En cada una de ellas sostuvo reuniones con la comunidad, reforzando su mensaje de combate contra el crimen organizado y el terrorismo.

“Trabajaremos con firmeza para recuperar la paz y enfrentar con decisión al terrorismo y al crimen organizado. No vamos a descansar hasta que el último delincuente esté tras las rejas”, afirmó.

Entre sus propuestas, la exministra subrayó el fortalecimiento de las policías mediante mayor financiamiento, implementación de tecnologías avanzadas y el uso de inteligencia para anticipar y prevenir ataques.

En materia económica, Matthei relevó el potencial de la región para atraer inversiones y generar empleos: “La Araucanía tiene todo para salir adelante. Cuenta con una enorme riqueza natural y humana. Vamos a asegurar las condiciones para atraer inversiones, crear empleos de calidad y mejorar la calidad de vida. Acá vive gente trabajadora, solidaria, que ama a Chile y vamos a avanzar junto a ellos”.

Además, presentó un ambicioso plan de reactivación nacional que contempla destrabar inversiones por 100 mil millones de dólares y la creación de 800 mil nuevos puestos de trabajo, con foco en zonas rezagadas como La Araucanía. Dentro de ese marco, también anunció medidas concretas para fomentar la inclusión laboral de mujeres y jóvenes en la región.

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