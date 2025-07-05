Presidenta de Perú promulga ley que duplica su sueldo

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la polémica reforma que duplica su sueldo, a pesar de las críticas de una oposición que busca fórmulas para tratar de frenar la iniciativa en el Congreso.

El Consejo de Ministros aprobó los cambios el miércoles, planteando que la persona al cargo de la Presidencia no cobrase 15 mil 600 soles (unos 3 mil 700 euros) sino 35 mil 500 soles (8 mil 500 euros), y el decreto se hizo oficial este viernes, publicado con la firma de Boluarte.

El primer ministro, Eduardo Arana, señaló que fue la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) la que propuso la subida de sueldo, dentro de un análisis sobre “inequidades e irregularidades” en el sistema de salarios públicos. A partir de este informe, añadió, se llegó a la conclusión de que la presidenta “no podía seguir estando con un sueldo que no fuera acorde a su jerarquía”, informa la emisora RPP.

Sin embargo, el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, matizó en una entrevista en Canal N que su agencia no ha tenido nada que ver en la revisión del salario de Boluarte, ya que la competencia en relación a la jefatura de Estado recae de manera “exclusiva” en el Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad una propuesta para que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, cite a Boluarte al pleno para responder por la polémica, mientras que se han presentado al menos dos iniciativas en el poder legislativo destinadas a revertir la reforma.