Tras histórica clasificación, Jarry define su ruta en Wimbledon: primer desafío ante Norrie

Luego de su histórica clasificación a octavos de final en Wimbledon, el tenista nacional Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) conoció este sábado su programación para ir en búsqueda de un cupo en la ronda de los ocho mejores.

El chileno, quien tuvo que sortear la etapa clasificatoria para entrar en el cuadro principal, se verá las caras con el local Cameron Norrie (61°) en el segundo turno de la cancha 1, es decir, no antes de las diez de la mañana.

El “Príncipe” se ha enfrentado el inglés en dos ocasiones en el circuito, con un saldo de un triunfo para cada uno. El último cruce entre ambos ocurrió en 2019 en el marco de la segunda fase de la qualy para el Masters de Roma, donde el europeo se impuso por 6-3, 4-6 y 7-6 (6).

En caso de clasificar a la siguiente instancia del Grand Slam británico, la raqueta criolla desafiará al vencedor de la llave entre el ruso Andrey Rublev (14°) y el español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor del torneo.