"El poder está en Jara": candidata oficialista descarta suspender militancia comunista, pero asume campaña con autonomía

Tras una semana de varios transcendidos, Jeannette Jara descartó suspender su militancia en el Partido Comunista. Sumado a lo anterior, el Comité Central de la colectividad le entregó autonomía a la carta presidencial, acción que fue calificada por el analista político Marco Moreno como “necesaria” para demostrar la transversalidad de su candidatura.

Recordemos que durante su programa de streaming Sin Maquillaje, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sostuvo el pasado jueves que “se ha tomado la decisión, entiendo yo, que suspenda su militancia”, argumentando que Jara representa “una alianza más amplia, con un programa más amplio”. Más tarde, sin embargo, aclaró en su cuenta de X que “es un error haber planteado como una decisión tomada algo que aún no es discutido en la instancia partidaria correspondiente”.

Se sumaron declaraciones como la del exministro Marcos Barraza, quien mencionó que “la posibilidad es muy cierta, pero le corresponde a ella decirlo”. La exautoridad defendió la medida como una señal de apertura hacia una coalición más diversa: “Está en las señales de amplitud para interpretar al conjunto de la ciudadanía”.

En ese sentido, el presidente del PC, Lautaro Carmona, criticó los “adelantamientos innecesarios” y recalcó que este tipo de definiciones serán comunicadas por la propia candidata.

Tras varios días de declaraciones cruzadas, finalmente este domingo fue la misma Jeannette Jara que confirmó que no suspenderá su militancia en el Partido Comunista: “No está sobre la mesa, lo he dicho una y mil veces”.

Las declaraciones de la candidata se dieron en el marco del 113 aniversario de la colectividad. Minutos antes, el Comité Central del PC emanó una declaración pública en donde entregaron plena autonomía a Jeannette Jara: “Como Partido Comunista de Chile, tenemos plena claridad que esta candidatura, respaldada por el mandato ciudadano expresado en las primarias, debe ejercer con autonomía el liderazgo del proceso que se abre”.

En el acto de aniversario del PC, la candidata agradeció a la militancia comunista: “En primer lugar les quiero entregar mi agradecimiento eterno. No por un triunfo electoral por bello que haya sido, sino por hacer de mí la mujer que hoy día soy. Por haber sido parte de la transformación de una joven idealista desde los 14 años, que a partir de luchas y desafíos cotidianos se transformó en una mujer que hoy día, como chilena, sabe que la única forma de encarar el futuro de nuestro país es con profundo amor al pueblo de Chile”.

Asimismo, Jara volvió a enfatizar la necesidad de convocar a quienes no se sienten representados por su candidatura. “Desde ese acto maravilloso, con la claridad de que me paro sobre los hombros de hombres y mujeres gigantes que han construido nuestra historia, que han recorrido Chile, que han recorrido el mundo con la claridad que cada día, que cada nuevo amanecer es siempre una oportunidad para avanzar y generar mejores condiciones de vida para quienes rodean y quienes están por venir”, señaló.

“Sabremos llevar adelante esta tarea con los partidos de la centroizquierda chilena, con una construcción programática en la cual no se van a integrar, sino que entre todos nos vamos a complementar. Esa es la generosidad política para construir en unidad. Y la confianza que significa una responsabilidad como esta y que les sabré responder”, finalizó la candidata del progresismo.

Las reacciones ante la autonomía de Jara

Desde el Socialismo Democrático, el senador Juan Luis Castro (PS), sostuvo que la suspensión de la militancia de Jeannette Jara en el Partido Comunista era un “debate artificial”.

“Jara seguirá siendo comunista como lo ha sido desde los 14 años. Por ella votaron sabiendo quién era y quién no era. Por lo tanto, es indiferente, porque a la gente le gustan las versiones originales, no le gustan las versiones maquilladas. Nada tenía sentido como esto de pedirle o sacarla del Partido Comunista, que por lo demás poco favor le hicieron desde el señor Jadue y otras voces que pusieron un tema que finalmente no tenía ningún destino”, manifestó.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionó que Jeannette Jara no suspendiera su militancia: “Los chilenos están viendo con estas declaraciones las caras del comunismo. Depende de cómo amanece el día, la convicción de Jara.

“Un día dice que ‘congelará su militancia’, confirmado por sus principales asesores Marcos Barraza y Daniel Jadue, y después de las críticas dice que eso no está sobre la mesa. Bien firme la convicción de la candidata comunista. Nosotros lo dijimos siempre: ella, pese al anuncio que ahora desmiente, fue, es y será siempre comunista. No nos engañemos. Y lo principal, no engañen a los votantes vistiéndose con pieles de oveja”, criticó el parlamentario de Renovación Nacional.

Marco Moreno: Jeannette Jara necesita ser una candidata transversal

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central y analista político, Marco Moreno, aseguró que tras el triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas, la exministra “se convirtió en el actor protagónico y de toma de decisiones importantes en el oficialismo”.

En esa línea, el politólogo afirmó que la candidata del PC no delegará la toma de decisiones: “Por ejemplo, respecto de las orientaciones de su campaña, respecto de la conformación de la lista parlamentaria, y también en el caso del Partido Comunista, de lo que ella estime que puede contribuir o no a mejorar su campaña, entendiendo que el gran desafío que tiene ella es cómo se desplaza hacia otros públicos, a otras audiencias, a otros electorados”.

“Me refiero fundamentalmente a los electores moderados, a los electores que se asocian en Chile con la idea del centro político. Entonces, de alguna manera, ese rol ella no lo va a delegar, probablemente lo asuma directamente, y eso es lo que de alguna manera se instala con las decisiones que ha ido tomando en los últimos días”, complementó Moreno.

Consultado sobre el impacto que tendrá la autonomía que le dio el PC a Jeannette Jara en términos electorales, el director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la U. Central enfatizó que la aspirante a La Moneda necesita transversalizar su candidatura: “Necesita ser la candidata del bloque oficialista, no del Partido Comunista. Por lo tanto, esto que se llama la sesión de autonomía de parte del PC es una constatación de un hecho. No es que el PC lo esté haciendo en forma voluntaria, sino que más bien es el resultado de que el poder hoy día está en Jeannette Jara más que en el Partido Comunista”.

Para Moreno, la autonomía le permitirá a Jara “transversalizar su candidatura y tomar decisiones desde el punto de vista programático“.

En tanto, sobre el anticomunismo, el analista político sostuvo que la decisión del PC de darle autonomía a Jara “va en la dirección justamente de sacar la elección presidencial del eje derecha-izquierda, en donde el Partido Comunista o la militancia de Jara podría haber profundizado ese eje. Lo que ella necesita es que su campaña no se haga o no se desarrolle en ese eje izquierda-derecha, por lo que la decisión de descomunizarse va justamente en esa dirección: tomar distancia del partido para hacer una candidata transversal”.