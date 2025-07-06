"Justifica los crímenes de lesa humanidad": AFEP repudia los dichos de Kaiser

Los polémicos dichos de Johannes Kaiser durante una entrevista en el programa “De Frente” con Tomás Mosciatti, en Mega, siguen generando repudio e indignación.

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señalaron que los dichos de Kaiser no solo justifican el golpe de Estado, sino que “avalan las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar“.

“Estas afirmaciones constituyen una manifestación clara y alarmante de que un sector político de nuestro país, la derecha de ayer y hoy, continúa sin asumir un compromiso real con la democracia, la memoria histórica y la defensa irrestricta de los derechos humanos”, enfatizaron desde la organización.

En esa línea, la AFEP puntualizó que las declaración del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario “justifica los crímenes de lesa humanidad“. “Es un acto que atenta contra los valores fundamentales de la dignidad humana y el Estado de Derecho”, agrega la declaración.

Asimismo, destacaron que, pese a que han transcurrido 52 años desde el golpe de Estado, aún existen más de mil 100 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas “sin que se haya entregado a sus familias la verdad ni los restos de sus seres queridos”.

“Las declaraciones del señor Kaiser no solo hieren profundamente, sino que también constituyen un acto de violencia simbólica y política contra las víctimas y quienes por más de cinco décadas luchan exigiendo verdad y justicia”, manifestaron.

Además, desde la agrupación de derechos humanos emplazaron al mundo político y a la sociedad a no callar ante las declaraciones de Kaiser: “El silencio, la indiferencia y la pasividad frente a discursos de esta gravedad sólo puede comprenderse como complicidad. Una sociedad verdaderamente democrática no puede, ni debe, tolerar discursos negacionistas que buscan legitimar el terrorismo de Estado”.

“La defensa de la democracia y de los Derechos Humanos no son una opción, son los pilares fundamentales sobre los cuales se construyen los valores de la dignidad humana que toda persona y sociedad civilizada debe proteger, defender y promover”, señala la declaración pública.

“Reafirmamos que el diputado y actual candidato presidencial Johannes Kaiser se posiciona públicamente del lado del terrorismo de Estado, situándose al margen de la institucionalidad democrática vigente. Por esta razón, exhortamos a la Cámara de Diputados y Diputadas , al Servicio Electoral y al Ministerio Público, a que ejerzan las acciones legales y administrativas que correspondan, conforme a derecho, para sancionar y evitar expresiones como las emitidas por Johannes Kaiser a través de un medio de comunicación”, finaliza el documento.