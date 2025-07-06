Nuevos recorridos beneficiarán a 6 mil personas en Pudahuel y San Bernardo

Un importante paso para mejorar la accesibilidad y calidad de vida de vecinos de Pudahuel y San Bernardo dio el Directorio de Transporte Público Metropolitano, al poner en marcha dos nuevos recorridos hasta sectores de esas comunas que por primera vez en su historia contarán con acceso al transporte público. En total, beneficiarán a 6 mil personas.

En Pudahuel, el servicio J22 de Red Movilidad comenzó a operar este sábado y conectará el sector de Praderas de Lo Aguirre, a un costado de la Ruta 68, con la Intermodal Pajaritos beneficiando a más de 4 mil pasajeros por semana, y quienes hasta ahora no contaban con transporte público y destinaban hasta 3 mil pesos sólo para llegar al metro.

La directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia Salas, mencionó que estos nuevos recorridos y ajustes en el sistema Red mejoran la calidad de vida de miles de personas, y van en la línea del trabajo colaborativo con vecinos y vecinas y municipios para conocer y solucionar las demandas por más y mejor conectividad.

“Un mejor transporte público abre puertas y genera oportunidades. Uno de los pilares de nuestra administración ha sido la equidad territorial, y por ello, hemos creado 43 nuevos servicios como el que hoy estamos poniendo en marcha, el J22 hacia Praderas de Lo Aguirre, que beneficiará a más de 4 mil pasajeros que a partir de ahora, con un solo Bip, tendrán conexión directa al radio urbano de Santiago”, indicó.

En tanto, el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, celebró el inicio de este nuevo servicio que según recalcó, se logró por la demanda de vecinos y vecinas del sector de Pradera Aguirre, y del sector poniente y rural de la comuna.

“Ellos nos manifestaron durante mucho tiempo, lo que significaba no tener transporte público y que ahora está llegando el sistema público de transporte, es una justicia territorial que se consigue gracias al compromiso del Ministerio de Transportes y de la empresa Metbus”, sostuvo el jefe comunal.

Para Maritza Muñoz, vecina del sector Lo Aguirre, dijo que “algunas personas quizá ven como algo menor la locomoción pública, pero para nosotros después de 20 años que estábamos totalmente aislados, nos va a cambiar el bolsillo, el nivel, la calidad de vida así que de verdad estamos felices”.

Junto al J22, este sábado también comenzó a operar el servicio G46 en San Bernardo, que conecta La Estancilla con la estación de tren Nos, beneficiando a 2 mil personas que tampoco contaban con transporte público, además de un ajuste del recorrido I03 que amplía su trazado al interior de Villa Portales, en Estación Central.

El alcalde Felipe Muñoz indicó que “cuando hay mayor colectividad, cambia la vida de las personas y permite que lleguen antes a su casa y tenga más tiempo también para estar en familia”.