Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de Abril de 2026


Partido Comunista da "autonomía" a Jeannette Jara en su carrera a La Moneda

En el marco de un acto por los 113º años del Partido Comunista realizado en el Teatro Caupolicán, la abanderada presidencial del PC aseguró que la suspensión de su militancia “no está sobre la mesa”.

En el marco de un acto por los 113º años del Partido Comunista realizado en el Teatro Caupolicán, la abanderada presidencial del PC aseguró que la suspensión de su militancia “no está sobre la mesa”.

Nacional

Tras una semana llena de transcendidos sobre un supuesto congelamiento de militancia de Jeannette Jara en el Partido Comunista, el pleno del Comité Central de la colectividad entregó autonomía a la candidata presidencial. 

En una escueta declaración, el Partido Comunista informó que “en su condición de candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, nuestra compañera Jeannette Jara Román asume una tarea de alta responsabilidad política: Conducir la construcción de una amplia mayoría social y política capaz de ofrecer al país un proyecto de transformación democrática, justicia social y soberanía popular”.

“Como Partido Comunista de Chile, tenemos plena claridad que esta candidatura, respaldada por el mandato ciudadano expresado en las primarias, debe ejercer con autonomía el liderazgo del proceso que se abre“, puntualizaron desde el PC.

En esa línea, sostuvieron que “esta misión no solo contempla la articulación con los partidos que concurrieron a la primaria, sino también una convocatoria amplia y generosa a otras fuerzas políticas, sociales, sindicales, territoriales y ciudadanas que se reconozcan en la necesidad de avanzar hacia un nuevo ciclo político para Chile”

“Esa es la tarea que tenemos por delante, y Jeannette Jara Román contará con todo nuestro respaldo, compromiso y confianza para cumplirla”, concluye la declaración.

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