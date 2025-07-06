Presidente Boric llega a Brasil para participar de cumbre BRICS: expondrá en dos sesiones privadas

Pasadas las 12:00 pm (hora Chile), el Presidente Gabriel Boric aterrizó junto a su comitiva en la Base Aérea de Galeão, ciudad de Río de Janeiro, Brasil, para participar en calidad de invitado de la 17ª cumbre anual de los BRICS. Esta es la segunda vez que Chile participa en la instancia, siendo la primera en 2014 con la expresidenta Michelle Bachelet.

Se trata de un foro político-económico integrado por potencias emergentes que representan casi la mitad de la población mundial, un 43% de la producción mundial del petróleo y un 39% del PIB global. Para muchos, un contrapeso al G20.

Los miembros plenos son Brasil, que ejerce la presidencia pro tempore este 2025, China, India, Rusia y Sudáfrica además de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. También cuentan con una segunda categoría de países “socios” donde son parte Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam, junto a una tercera línea de naciones invitadas por el país anfitrión como, en esta ocasión, es el caso de México, Uruguay y Chile.

Frente a las críticas que surgieron por la participación de Chile motivadas por el escenario geopolítico, desde el Gobierno han defendido que la asistencia va en línea con la política de diversificación y potenciamiento económico del país y que ésta no constituye la integración formal al bloque.

Cabe destacar que el intercambio de Chile con los países del BRICS representa el 41,9% de nuestro comercio con el mundo. Solo en 2024, ésta fue 77 mil millones de dólares. El 76,8% corresponde a comercio con China, seguida de Brasil (16,3%) e India (5%).

Agenda de Chile en cumbre BRICS

Está contemplado que el Presidente Boric participe en dos sesiones de trabajo, ambas de carácter privado, donde tendrá derecho a intervenir por un máximo de 3 minutos en cada jornada.

Desde el Museo de Arte Moderno en Río, este domingo se hará parte del foro “Fortalecimiento del multilateralismo, asuntos económicos, financieros e inteligencia artificial”, mientras que el lunes participará de “Medio ambiente, cop30 y salud global”. Estará acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; el embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo y el director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Villar.

En ambas sesiones participará el país anfitrión de la cumbre, autoridades de los estados miembros, invitados y representantes de organismos internacionales como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres; el director general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala; el presidente del Banco Asiático de Infraestructura y de Inversión, Jin Liqun; el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados y el presidente de la Unión Africana que, al mismo tiempo, es el presidente de Angola, João Goncalves Lourenço.

Además, el Presidente participará de una fotografía oficial de la cumbre y de la lectura de dos anuncios y declaraciones de lideres del BRICS en torno a la gobernanza global de la inteligencia artificial y financiamiento climático y el lanzamiento de alianza BRICS para la eliminación de enfermedades determinadas socialmente.