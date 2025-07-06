Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de Abril de 2026


Presidente del Partido Republicano descartó segunda vuelta entre candidatos de derecha

Arturo Squella proyectó con confianza el panorama presidencial de cara a diciembre, afirmando que la contienda final será entre José Antonio Kast y la carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien triunfó recientemente en las primarias.

Arturo Squella proyectó con confianza el panorama presidencial de cara a diciembre, afirmando que la contienda final será entre José Antonio Kast y la carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien triunfó recientemente en las primarias.

Nacional
Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, el exdiputado y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó que ya venían observando el ascenso de Jara en las últimas semanas y el impacto que eso ha tenido sobre el electorado de derecha. “Eso generó un efecto también en el debilitamiento que nosotros observamos durante semanas de las candidaturas de derecha y el fortalecimiento, digamos, de la nuestra, de José Antonio Kast”, explicó.

Según Squella, las encuestas reflejan una baja en el respaldo hacia los otros presidenciables del sector, como Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (UDI), mientras que Kast ha mostrado un crecimiento sostenido. En esa línea, señaló que el avance de Jara podría estar motivando a sectores de derecha a agruparse en torno a Kast. “Hay algo, no sé si de beneficio, sino que hay un efecto como inmediato y automático de que las personas de izquierda que eligieron a Jeannette Jara generen un efecto en las personas de derecha que dicen, vamos con Kast para competirle a esa gran amenaza que es la continuadora del gobierno Gabriel Boric”.

Para el líder republicano, el escenario ya estaría bastante definido: “Hoy día yo creo que la suerte está echada. Si tú lo ves en todas las encuestas, al final todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva entre Jara y Kast”.

Además de descartar una segunda vuelta entre candidatos del mismo sector, Squella abordó el rol que cumplirán las otras candidaturas de derecha en las elecciones parlamentarias. “Las candidaturas de Kaiser y Matthei tendrán un rol en la elección parlamentaria”, sostuvo, argumentando que cada bloque deberá fortalecer su propia lista: “Evelyn Matthei tiene, junto a Chile Vamos, que recogerlo, fortalecer esa lista; nosotros con el Partido Social Cristiano y el Libertario, fortalecer nuestra lista”.

Finalmente, subrayó la importancia de obtener mayorías legislativas para llevar adelante el programa de su sector: “Para hacer los cambios que necesitamos en materia de seguridad, en materia económica, se necesita mayoría en el Congreso Nacional”.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
“Libros Libres” vuelve a convocar a la ciudadanía con entrega masiva de textos de Gabriela Mistral
post-title
Stephanie Griffith-Jones y proyecto de reconstrucción: “Dejará un gran hoyo en las arcas fiscales”
post-title
Argentina al límite: superávit fiscal, carne de burro y un gobierno que se quiebra por dentro
post-title
Presidente Kast reinaugura el Café Literario y compara la vandalización del estallido social con la violencia escolar

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X