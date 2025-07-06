Presidente del Partido Republicano descartó segunda vuelta entre candidatos de derecha

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Canal 13, el exdiputado y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, comentó que ya venían observando el ascenso de Jara en las últimas semanas y el impacto que eso ha tenido sobre el electorado de derecha. “Eso generó un efecto también en el debilitamiento que nosotros observamos durante semanas de las candidaturas de derecha y el fortalecimiento, digamos, de la nuestra, de José Antonio Kast”, explicó.

Según Squella, las encuestas reflejan una baja en el respaldo hacia los otros presidenciables del sector, como Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (UDI), mientras que Kast ha mostrado un crecimiento sostenido. En esa línea, señaló que el avance de Jara podría estar motivando a sectores de derecha a agruparse en torno a Kast. “Hay algo, no sé si de beneficio, sino que hay un efecto como inmediato y automático de que las personas de izquierda que eligieron a Jeannette Jara generen un efecto en las personas de derecha que dicen, vamos con Kast para competirle a esa gran amenaza que es la continuadora del gobierno Gabriel Boric”.

Para el líder republicano, el escenario ya estaría bastante definido: “Hoy día yo creo que la suerte está echada. Si tú lo ves en todas las encuestas, al final todo indica que va a terminar siendo una disyuntiva entre Jara y Kast”.

Además de descartar una segunda vuelta entre candidatos del mismo sector, Squella abordó el rol que cumplirán las otras candidaturas de derecha en las elecciones parlamentarias. “Las candidaturas de Kaiser y Matthei tendrán un rol en la elección parlamentaria”, sostuvo, argumentando que cada bloque deberá fortalecer su propia lista: “Evelyn Matthei tiene, junto a Chile Vamos, que recogerlo, fortalecer esa lista; nosotros con el Partido Social Cristiano y el Libertario, fortalecer nuestra lista”.

Finalmente, subrayó la importancia de obtener mayorías legislativas para llevar adelante el programa de su sector: “Para hacer los cambios que necesitamos en materia de seguridad, en materia económica, se necesita mayoría en el Congreso Nacional”.