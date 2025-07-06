Trump lanza plan de deportación masiva y reivindica la “remigración” en redes

“No vamos a permitir que Estados Unidos se convierta en un país del Tercer Mundo lleno de delincuencia, escuelas fallidas, hospitales en quiebra y una disfunción social total. Se llama remigración y ¡hará a Estados Unidos Grande Otra Vez!”, publicó Donald Trump en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social.

El mandatario estadounidense destacó que tras la aprobación de la “gran y hermosa ley”, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “tendrá toda la financiación y recursos necesarios”. “Nuestros valientes agentes del ICE, atacados con violencia a diario, tendrán finalmente las herramientas y el apoyo que necesitan”, aseguró.

“Este fin de semana del 4 de Julio quiero dar un gran ‘¡Gracias!’ a los heroicos agentes del ICE que luchan día a día para recuperar nuestra soberanía y libertad”, puntualizó.

El concepto de remigración ha vuelto a popularizarse entre formaciones de extrema derecha, principalmente europeas, que denuncian una supuesta cooperación para el gran reemplazo racial en la civilización occidental ante la caída de la tasa de natalidad y la llegada de inmigrantes no blancos.