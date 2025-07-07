BRICS: Presidente Boric llama a tener un mismo estándar en derecho internacional condenando la agresión de Rusia a Ucrania

Bajo un estricto resguardo policial, más de una veintena de líderes y representantes mundiales, entre ellos, el Presidente Gabriel Boric, arribaron este domingo hasta el Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, Brasil, para participar de lo que fue la primera jornada de esta cumbre anual de los BRICS. Foro político-económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otras naciones, potencias emergentes que en conjunto representan casi la mitad de la población mundial y un 39% del PIB global. Para muchos, un contrapeso a occidente.

A su llegada, el Mandatario chileno fue recibido con un afectuoso abrazo por Luiz Inácio Lula da Silva, quién fue el artífice de la participación de Chile, dado el histórico lazo entre ambos países. En su calidad de invitado, el Jefe de Estado tuvo una presencia acotada: expuso por tres minutos en la sesión “Fortalecimiento del Multilateralismo, Asuntos Económicos y Financieros e Inteligencia Artificial”, y, en paralelo, tuvo bilaterales con el presidente de Sudáfrica y la directora general de la Organización Mundial de Comercio.

Cabe destacar que previo a esta instancia existieron una serie de dudas sobre la intervención que podría tener nuestro país. Para el ex canciller Heraldo Muñoz, quién asistió en 2014 a esta instancia junto a la ex presidenta Michelle Bachelet, “ésta es una buena oportunidad para escuchar y recibir informaciones sobre una crisis en marcha. Además, el Presidente debiera manifestar la postura de nuestro país en favor de un comercio abierto, basado en reglas y respetuoso de los acuerdos y del derecho internacional. Y creo que es una oportunidad para expresar que el Presidente agradece la invitación a asistir a la reunión, pero que Chile no pretende transformarse en miembro del grupo BRICS”.

Si bien la intervención fue de carácter privado, los detalles los entregó el propio Presidente Boric a través de su cuenta de X. Frente a esta instancia, habría reafirmado el compromiso de Chile con el multilateralismo, y la importancia de tener un mismo estándar en derecho internacional y los derechos humanos, “en todo momento y lugar”, en lo que fue un emplazamiento directo a Rusia por la invasión a Ucrania, cuyo mandatario no asistió de forma presencial a la cumbre por una orden de detención vigente en su contra.

Desde BRICS, reafirmé nuevamente el compromiso irrestricto de Chile con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, en todo momento y lugar. Frente a todos los países presentes en esta cumbre, hice un llamado a la necesidad de trabajar en conjunto en… pic.twitter.com/ztJaQSP6Tt — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 7, 2025

En esa línea, sostuvo: “No podemos repetir la lógica de la guerra fría en donde un bando criticaba al otro pero jamás se refería a las vulneraciones que sucedían en su propio campo de influencia. Tal como levantamos la voz ante el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo en Palestina, debemos ser firmes en condenar la agresión unilateral de Rusia a Ucrania”.

“Chile no legitima agresiones unilaterales a ningún país, aunque con el país atacado tengamos profundas diferencias en valores y sistema político. La coherencia en política internacional siempre será incómoda para quienes defienden intereses de corto plazo, pero como Presidente de la República es mi deber y convicción sostenerla más allá de las presiones, vengan de donde vengan”, escribió.

Lo cierto, es que fue un mensaje que salió de la línea de lo que fue la primera declaración emanada desde los BRICS luego de la sesión “Paz y Seguridad y Reforma de la Gobernanza Global”, donde, entre muchas otras cosas, hicieron referencia al derecho internacional pidiendo un “cese el fuego” en el caso de Gaza, pero también “condenando ataques contra puentes e infraestructura ferroviaria“ en Rusia y los ataques militares que sufrió Irán. Estas últimas naciones, recordemos, miembros de los BRICS. Aunque, todo este mensaje sin mencionar explícitamente a Israel y Estados Unidos.

Bajo este contexto, en el marco de su discurso de bienvenida, el presidente brasileño, afirmó que “de todas las cumbres, ésta es la que se celebra en el contexto mundial más adverso”, expresó preocupación por el aumento de las inversiones en armas y una posible catástrofe nuclear. Y, en ese sentido, relevó el potencial mediador que podría tener.

“Si la gobernanza internacional no refleja la nueva realidad multipolar del siglo XXI, corresponde a los BRICS contribuir a su actualización. Su representatividad y diversidad la convierten en una fuerza capaz de promover la paz y prevenir y mediar conflictos. Podemos sentar las bases para una gobernanza revitalizada”, señaló.

Recordemos que fue el escenario internacional el que puso en tela de juicio la participación de Chile en la cumbre, con duros cuestionamientos en torno a la señal que se podría dar hacia Estados Unidos. Y, lo cierto, es que hubo reacción. Por medio de The Truth Social, el presidente Donald Trump amenazó con imponer una sobretasa adicional del 10% a cualquier país que se alinee “con las políticas antiestadounidenses de los BRICS“. Lo que seguramente se tomará el debate de la cumbre durante este lunes.