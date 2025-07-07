Carolina Tello por dichos de Johannes Kaiser: "Eso no es libertad de expresión, es una amenaza a la democracia"

Siguen generando polémica los dichos del diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en los que aseguró que apoyaría un golpe de Estado como el del 11 de septiembre de 1973, “sin duda, con todas las consecuencias”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carolina Tello, señaló que es peligroso cuando son transgredidos “estos mínimos civilizatorios que entendemos de manera universal, internacional, de que debemos vivir en un sistema donde todos y todas podamos estar seguros, tranquilos, sin tener el temor de que por pensar de una manera o por tener una determinada creencia alguien te puede perseguir”.

“A mí me parece gravísimo y totalmente atentatorio contra los derechos humanos”, declaró. En esa misma línea, Tello afirmó que “este tipo de declaraciones tienen que ser total y absolutamente repudiadas” y que “en ningún caso se puede relativizar y menos aún respaldar un golpe de Estado”.

“Yo creo que ahí hay que diferenciar entre esa caricatura que se hace en relación a que esto sería libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión, es una amenaza directa a la democracia y a los derechos de las personas, sobre todo cuando se trata de una persona que pretende dirigir los destinos de las personas de nuestro país”, opinó.

La diputada además se refirió a las acciones que se realizarán en la Cámara para responder a las declaraciones de Kaiser. De acuerdo a Tello, “esto claramente va a ser tema en la Comisión de Derechos Humanos, porque no solamente el diputado Kaiser ha dicho este tipo de atrocidades, sino también el diputado Labbé, José Antonio Kast, que lo hemos escuchado muchas veces relativizar lo que tiene que ver con el golpe de Estado y el quiebre de una democracia en un país”.

“No podemos permitir que este tipo de dichos sigan teniendo eco y pensando que es algo legítimo, libertad de expresión, siendo que evidentemente es un atentado contra la democracia. Esto tiene que tener una respuesta”, indicó.

Por otra parte, requerida sobre los factores que explican el por qué se le da cabida a figuras como Kaiser, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos apuntó a la falta de educación cívica, que a su juicio, muchas veces es reemplazada por información en redes sociales.

“Ahí hay que hacer un esfuerzo mayor y hay que intentar apuntalar este tema para que podamos tener un acervo cultural que sea completo, que sea integral y desde que somos chicos y chicas. De lo contrario, pasan este tipo de situaciones, que al cabo de varios años volvemos a escuchar este tipo de frases. El ejercicio de la memoria es muy relevante”, concluyó.