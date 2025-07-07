Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Chile se acerca a nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas tras nueve años de debate

El Congreso comenzó a votar las indicaciones clave para modificar la ley que rige a las entidades que dirigen el balompié nacional, buscando mayor fiscalización y la separación definitiva de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

El Congreso comenzó a votar las indicaciones clave para modificar la ley que rige a las entidades que dirigen el balompié nacional, buscando mayor fiscalización y la separación definitiva de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

Deportes

En un momento clave para el futuro del fútbol chileno, este lunes se comenzó a discutir en el Congreso una reforma largamente esperada: la modificación a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. Lo que comenzó hace casi una década como una inquietud frente a los conflictos de interés en la administración de los clubes, hoy toma fuerza con el respaldo de parlamentarios y el impulso del Ejecutivo.

En medio de este debate, el senador Matías Walker, la diputada Marisela Santibáñez y otros legisladores de la Comisión de Deportes reiteraron la urgencia de establecer reglas claras, mayor fiscalización y transparencia en el manejo del balompié nacional

En un punto de prensa previo a la votación de las indicaciones del proyecto en la Comisión de Constitución, la diputada Santibáñez advirtió la falta de colaboración por parte de la ANFP.

“Fueron más de 16 invitaciones durante todo el periodo, por lo menos en la Cámara de Diputados, respecto de otros temas tan sensibles como la violación de los cadetes de Cobreloa, que hoy día están en prisión preventiva”, señaló. La parlamentaria añadió que, aunque no pueden citar formalmente a representantes de sociedades anónimas, siempre mantuvieron las puertas abiertas al diálogo.

Comisión de Constitución del Senado discute reforma a sociedades anónimas deportivas

Comisión de Constitución del Senado discute reforma a sociedades anónimas deportivas. Raul Zamora/Aton Chile

Por su parte, el senador Walker recordó que esta iniciativa se inició hace nueve años atrás, “en la época de oro del fútbol chileno”, cuando ya se advertían múltiples conflictos de interés. En ese sentido, agradeció el respaldo del Gobierno y del vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, y subrayó que “las indicaciones del ministro Jaime Pizarro han sido fundamentales”.

Walker explicó que la separación entre la federación y la liga local, como se hizo en España e Inglaterra, es clave para fortalecer tanto la selección nacional como el campeonato local. Por lo mismo, enfatizó que: “Si la Cámara lo aprueba y lo ratifica en tercer trámite, vamos a tener nueva Ley de Sociedad Anónima de Deportes Profesionales este año y eso es muy relevante”.

Por último, agregó que se está trabajando en una reforma complementaria que incluye la creación de un registro de asistentes a espectáculos deportivos, con control biométrico y espacial, para impedir el ingreso de personas con prohibición vigente.

A su vez, el senador Lagos Weber, presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta, respaldó el proyecto y valoró que la discusión se diera en un ambiente de puertas abiertas, donde “no sobra nadie”. Además, llamó a que todos los actores del fútbol se incorporen al proceso, más allá de los nombres.

Matías Walker.

Senador Matías Walker. Foto: Aton.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, los parlamentarios debatieron sobre la necesidad de establecer mecanismos efectivos de fiscalización ante eventuales conflictos de interés en la transferencia de acciones de los clubes.

Se acordó que estas no podrán realizarse sin una notificación previa al Instituto Nacional del Deporte (IND) y que la misma entidad podrá iniciar un procedimiento sancionatorio si detecta irregularidades. De igual forma, el proyecto sanciona como delito el falseamiento de información sobre los beneficiarios finales.

La indicación fue aprobada por unanimidad, mientras que una propuesta alternativa del Ejecutivo, que exigía autorización previa en lugar de notificación, fue rechazada por ser incompatible con lo acordado. La sesión se levantó pasado el mediodía y se espera que el debate continúe en las próximas jornadas legislativas.

Posterior a la instancia, el mismo Walker declaró que se aprobaron requisitos mínimos para constituir una nueva liga nacional, incluyendo un capital de 10 mil UF. De la misma manera, destacó que “la pertenencia a esa liga, vale decir, la transferencia de las acciones tenga que ser notificada previamente al IND”. A su juicio, con estas medidas “se está aprobando la columna vertebral del proyecto, terminando con los conflictos de interés y separando la Federación de la nueva liga”.

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