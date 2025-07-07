Colonia Dignidad: Gobierno firma decreto de expropiación del enclave alemán

Este lunes los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Vivienda, Carlos Montes y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, firmaron el decreto expropiatorio de Colonia Dignidad: el enclave alemán donde por décadas se perpetuaron cientos de crímenes, entre ellos la tortura y desaparición forzada de opositores políticos a la dictadura.

De esta manera, se cumple al menos parcialmente el compromiso del Presidente Gabriel Boric, que en su última cuenta pública señaló que el decreto de expropiación se firmaría a fines de junio.



Durante la instancia, el ministro Gajardo se refirió al objetivo que se persigue con la expropiación y que se relaciona con la memoria y no repetición de las violaciones a los derechos humanos. “Son 117 hectáreas que se van a expropiar para que se transformen en un sitio de memoria, en un sitio de reflexión, en un sitio que le permita a todos los chilenos y chilenas ingresar libremente para conocer lo que ocurrió en ese lugar, los crímenes atroces que se cometieron, pero que además nos permita dar cuenta de que esto no puede volver a ocurrir en nuestro país”, dijo.

“Por lo mismo, esto es tan importante no solo para la construcción de la memoria, sino que es tan relevante para la conciencia moral de nuestra sociedad y para el fortalecimiento de la democracia”, agregó.

Las autoridades detallaron que con la firma del decreto de expropiación se inicia un proceso que podría tardar meses y que comienza con un estudio pericial, con el que se definirá cuánto costará al Estado la expropiación y a quién exactamente se deberá compensar por la adquisición de los terrenos. Así lo explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

“Nuestra estimación es que la primera etapa que es pericial, que se hace una tasación, demora más o menos dos meses. En segundo momento, a partir de esta tasación, se le informa al ministro de Justicia, quien solicita a Dipres los recursos para pagarlo. ¿Cuánto se demora eso? No lo sabemos, pero no debiera ser más de un mes y medio; y en tercer lugar, viene propiamente el acto expropiatorio”, indicó.

“Nosotros quisiéramos que dentro de este año completáramos todo el proceso, que es complejo, no necesariamente dejan de aparecer problemas de distinta naturaleza, pero nosotros vamos a operar con ese horizonte. La idea es dejar todo terminado antes de que termine el gobierno”, aseguró el secretario de Estado.

Las dudas

Una de las grandes interrogantes que se abre con el proceso de expropiación es quienes serán compensados y en qué estado quedaran quienes aún viven en lo que fue Colonia Dignidad. Esto, porque agrupaciones de excolonos han reclamado que no están siendo incluidos en el proceso de expropiación.

Consultado al respecto, el ministro Gajardo afirmó que se seguirá de manera rigurosa lo que dice nuestra legislación respecto a las expropiaciones: “Vamos a cumplir tal cómo lo exige la ley con cada uno de los pasos, las personas tienen los espacios formales para entregar sus perspectivas y defender sus intereses. En ese sentido, se va a pagar el precio que establezcan los peritos para que las personas que son la propietarias puedan ser indemnizadas”.

“Le vamos a pagar a los propietarios de los lotes a expropiar el valor de lo que cueste conforme a los estudios que realizan los peritos. Ellos van a recibir los recursos necesarios y suficientes que cuesta este bien expropiado para que tomen las decisiones que estimen pertinentes”, complementó el titular de Justicia.

Por otra parte, requerido sobre el sitio de memoria y a los esfuerzos que se están realizando para instalarlo en los terrenos de la Colonia Dignidad, Gajardo adelantó que se está trabajando en “un diseño de un tipo de persona jurídica que pueda administrar esto, en cual esté el Estado como principal garante, pero también organizaciones de la sociedad civil y eventualmente algunos gobiernos, el gobierno regional, o los municipios”.

En tanto, desde el Ejecutivo recalcaron que una vez que se concrete la expropiación, el gobierno que venga, sin importar su signo, deberá hacerse cargo del sitio de memoria. En esto fue enfático el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa.

“El próximo gobierno no se va a poder desentender de Colonia Dignidad, porque va a pasar a ser propiedad fiscal, va a estar administrada por el Estado a través de Bienes Nacionales, pero además, moralmente no se va a poder desentender”, apuntó.