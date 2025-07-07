Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Confirman millonaria multa a Colo Colo por incumplimientos con plantel femenino

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una multa contra Blanco y Negro, después de que en 2023 la inspección municipal sancionara a la concesionaria por fallas al Código del Trabajo.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una multa contra Blanco y Negro, después de que en 2023 la inspección municipal sancionara a la concesionaria por fallas al Código del Trabajo.

Deportes

Nuevo duro golpe para Blanco y Negro. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una millonaria multa a la concesionaria que administra a Colo Colo por incumplimientos con el plantel femenino.

En 2023, la Dirección del Trabajo realizó inspecciones a todos los clubes en Chile y casi todos fueron sancionados, incluyendo al conjunto albo, que fue multado por la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida por no llevar registro de asistencia ni proporcionar zapatos de fútbol a las jugadoras.

Frente a esto, la sociedad anónima apeló al castigo ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, pero el año pasado se ratificó la sanción. Blanco y Negro insistió e interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, buscando no pagar las 60 UTM de castigo (poco más de $4 millones).

Sin embargo, los jueces de la duodécima sala del tribunal, en fallo unánime, rechazaron el recurso. Por lo tanto, la concesionaria deberá pagar la multa por los incumplimientos laborales con el equipo femenino.

Actualmente, las albas marchan como punteras invictas del Campeonato Nacional Femenino 2025.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
PACE y Beca Vocación de Profesor estarían en riesgo: Hacienda recomienda cerrar programas en Educación para el 2027
post-title
"Afectaría la calidad": Universidades estatales alertan por eventual recorte fiscal
post-title
Plan de Reconstrucción Nacional: Vocera de Gobierno releva apoyo a pymes, empleo y adultos mayores en O'Higgins
post-title
Muere mujer en choque provocado por carabinero ebrio: conductor está detenido y siete funcionarios fueron dados de baja

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X