Confirman millonaria multa a Colo Colo por incumplimientos con plantel femenino

Nuevo duro golpe para Blanco y Negro. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una millonaria multa a la concesionaria que administra a Colo Colo por incumplimientos con el plantel femenino.

En 2023, la Dirección del Trabajo realizó inspecciones a todos los clubes en Chile y casi todos fueron sancionados, incluyendo al conjunto albo, que fue multado por la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida por no llevar registro de asistencia ni proporcionar zapatos de fútbol a las jugadoras.

Frente a esto, la sociedad anónima apeló al castigo ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, pero el año pasado se ratificó la sanción. Blanco y Negro insistió e interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, buscando no pagar las 60 UTM de castigo (poco más de $4 millones).

Sin embargo, los jueces de la duodécima sala del tribunal, en fallo unánime, rechazaron el recurso. Por lo tanto, la concesionaria deberá pagar la multa por los incumplimientos laborales con el equipo femenino.

Actualmente, las albas marchan como punteras invictas del Campeonato Nacional Femenino 2025.