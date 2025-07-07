ENUSC 2024: victimización en hogares sube y percepción de inseguridad alcanza récord histórico

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dieron a conocer este lunes los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024.

Esta vigesimoprimera edición convierte a la ENUSC en una de las encuestas de victimización con mayor trayectoria en América Latina y el Caribe. Además, esta versión marca el inicio de una nueva serie de indicadores comparables, que incluyen delitos violentos, delitos económicos, ciberdelitos y robos no violentos.

La encuesta revela que la victimización en los hogares ha experimentado un incremento, alcanzando un 8.5% de hogares que fueron objeto de delitos violentos en los últimos doce meses, ligeramente superior al 8.2% registrado en 2023. Dentro de esta categoría, el robo con violencia o intimidación sigue siendo el delito más recurrente, afectando al 3.5% de los hogares, sin mostrar una variación estadística significativa respecto al año anterior.

Sin embargo, los datos muestran un aumento generalizado en la mayoría de las tipologías delictivas. Los robos, incluyendo aquellos con y sin violencia, alcanzaron un 17.7% en 2024, en comparación con el 16.7% de 2023. Específicamente, los robos no violentos llegaron al 14.3%, los intentos de robo al 10.6%, y los delitos de hurto al 7%, todos evidenciando incrementos respecto al año precedente. Los delitos económicos también mostraron un alza considerable, llegando al 11%, mientras que los ciberdelitos afectaron al 6.6% de los hogares.

Asimismo, los delitos emergentes, el vandalismo y los crímenes de odio también registraron aumentos. A nivel regional, si bien las cifras se mantienen relativamente estables, se observan particularidades como una disminución en Antofagasta y un incremento en la Región de Coquimbo. Un dato preocupante es que el 55.0% de los hogares afectados por delitos violentos optó por no presentar una denuncia formal, lo que sugiere un persistente subregistro de los ilícitos.

En cuanto a la victimización personal, la encuesta indica que esta abarca al 5.8% de las personas, una proporción relativamente estable en comparación con 2023. No obstante, el ministro Cordero destacó un aumento relevante en la “amenaza violenta”, un factor que, a pesar de una disminución puntual en el robo con violencia o intimidación a nivel personal, contribuye a la percepción de riesgo. Por sexo, los hombres reportan una mayor victimización por delitos violentos que las mujeres, y por edad, el grupo de 15 a 29 años es el más afectado. Las regiones Metropolitana, Tarapacá y Valparaíso concentran las cifras más altas de victimización personal por delitos violentos.

Respecto a la percepción de inseguridad ciudadana, esta continúa siendo un punto crítico en el país. Un 87.7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional, una cifra que se mantiene sin variaciones significativas respecto al 87.5% de 2023. Si bien la percepción de un aumento de la delincuencia en la comuna y en el barrio experimentó leves disminuciones en comparación con 2023, sus niveles siguen siendo elevados.

Además, los resultados revelan que un 56.6% de las personas se considera expuesta ante el delito, constituyendo la cifra más alta registrada desde 2015. Este temor ha modificado significativamente los hábitos diarios de la población. Un 66.9% de las personas ha dejado de usar el celular o artículos electrónicos en público, un 65% evita transitar por ciertas áreas y un 64.3% ha restringido sus salidas nocturnas.

En ese sentido, el ministro Cordero explicó que al igual que en el caso de hogares, “cuando hablamos de victimización es significativo también poder conocer cómo se caracterizan las víctimas o aquellas personas que son encuestadas en torno a esto“. De esa manera, el secretario de Estado detalló que “en relación con la proporción según sexo, esa percepción es relativamente equivalente entre hombres y mujeres. Pero respecto al grupo etario, esa percepción es mayor en relación con las personas entre 30 y 59 años y es mayor en el nivel socioeconómico alto”.

En cuanto a esto último, el informe explica que comparando los resultados con años anteriores, la victimización en hogares por delitos de mayor connotación social, aunque tuvo un pico en 2017, muestra un incremento notorio entre 2023 (21.7%) y 2024 (23.5%). La percepción de exposición frente al delito, alcanzando un 56.6% en 2024, representa el valor más alto en la serie histórica de la ENUSC.