Gepe y Ana Tijoux entre lo más destacado: revisa aquí a los ganadores de los Premios Pulsar 2025

Este domingo 06 de julio se realizó la más reciente entrega de los Premios Pulsar. Uno de los galardones más importantes de la música chilena y que destaca los mejores trabajos del año. Este 2025, la ceremonia organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD) se realizó en dos tandas.

La primera fue celebrada en la Sala SCD Plaza Egaña el pasado miércoles 02 y tuvo la premiación de categorías como “Mejor videoclip“, “Mejor portada de disco“, “Mejor álbum fusión” y “Mejor álbum de tradición folclórica chilena“. Por otro lado, la más reciente contó con la transmisión de TVN e incluyó a varias de las secciones que más expectativas generaron en la prensa durante las semanas previas. Entre ellas, álbum y canción del año.

Así, Gepe y Ana Tijoux se coronaron como los principales ganadores de la jornada, siendo reconocidos por sus más recientes trabajos “UNDESASTRE” y “Vida“, respectivamente. En el caso de la rapera, sus premios -a “Mejor álbum de rap, reggae y R&B” y Álbum del año“- fueron recibidos por su madre, la académica de la U. de Chile, María Emilia Tijoux, quien destacó en su discurso el compromiso artístico de su hija.

Por otro lado, el galardón a “Mejor álbum rock” fue entregado a la histórica banda Electrodomésticos por su más reciente larga duración, bautizado como “Mirar la luz”; mientras que los apartados de mejor disco de balada o música romántica, urbano y pop fueron recibidos por Catalina y Las Bordonas de Oro, Marlon Breeze y Gepe.

Además, la jornada contó con un homenaje a Tommy Rey, figura fundamental de la cumbia local fallecido en marzo de este año. Lo anterior, en un número protagonizado por Luis Jara, La Combo Tortuga, Alanys Lagos y Karla Melo.

Revisa a continuación la lista completa de ganadores: