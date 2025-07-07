Nicolás Jarry se fue de Wimbledon con la frente en alto tras perder con Norrie

Este domingo llegó a su fin la aventura del tenista chileno Nicolás Jarry (143° del ranking ATP) en Wimbledon, certamen del cual se despidió en octavos de final tras caer ante el local Cameron Norrie (67° ATP), ex número ocho del mundo.

Fueron casi cuatro horas y media de intensa batalla donde el “Príncipe”, que acumulaba seis victorias desde la qualy, le jugó de igual a igual al británico, quien se impuso por parciales de 6-3, 7-6(4), 6-7(7), 6-7(5) y 6-3.

“Fue un partido… el más duro que he tenido estas dos semanas, con un jugador muy bueno, jugando a un nivel muy alto”, afirmó el chileno tras el encuentro.

El nieto de Jaime Fillol señaló que el ex top ten “me dio oportunidades, pero no se logró concretar, como en el quinto set. Estaba con un pelín menos de fuerza y rapidez, pero ya llevábamos más de tres horas. Es normal”.

Aun así, Jarry dijo estar “muy contento con todo el partido, con haberlo dejado todo”.

Realizó un balance positivo de su paso por el tercer Grand Slam de la temporada: “Me voy con un sabor amargo, pero tranquilo. Muy firme y buscando soluciones desde la qualy“.

“Ahora a disfrutar, descansar un poquito, pasar tiempo con la familia. Feliz de lo hecho y a recargar pilas”, cerró.