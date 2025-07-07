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“No nos sentimos aludidos”: canciller Van Klaveren baja perfil a la advertencia de Trump por cercanía a los BRICS

A través de la red social The Truth Social, el presidente de EE.UU. amenazó con un arancel adicional del 10% a países que se alineen con las políticas “antiestadounidenses” del foro internacional que vive su segunda jornada en Río de Janeiro, Brasil.

A través de la red social The Truth Social, el presidente de EE.UU. amenazó con un arancel adicional del 10% a países que se alineen con las políticas “antiestadounidenses” del foro internacional que vive su segunda jornada en Río de Janeiro, Brasil.

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No nos sentimos aludidos”. Fue la respuesta que entregó el Gobierno tras la advertencia realizada por el presidente norteamericano, Donald Trump, en contra de los países que se alineen “con las políticas antiestadounidenses de los BRICS“.

A través de la red social The Truth Social, el líder republicano amenazó con un arancel adicional del 10%, justo luego de finalizada la primera jornada de la cumbre que se desarrolla en Río de Janeiro, Brasil, a la que Chile asiste en calidad de invitado. 

En medio del desarrollo de la tercera sesión de trabajo BRICS y a modo de respuesta, el canciller Alberto van Klaveren desdramatizó la declaración de Trump y bajó el perfil a los potenciales efectos contra nuestro país. “Esa es una referencia de carácter genérico por cierto, no esta dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia. No quisiéramos especular por los alcances de ese tweet. No ha estado presente tampoco en las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora y francamente creemos no es una referencia específica a Chile”, aseguró.

En esa línea, aprovechó de manifestar que Chile “define su política exterior de manera independiente, somos un país soberano y, por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior. Hemos mantenido esa posición a lo largo del tiempo y no vemos razón alguna para modificar. Es decir, Chile no se alinea con determinados grupos de países. En el caso del BRICS, asistimos solamente como país invitado”.

Presidente Boric participa en cumbre BRICS. Imagen: Agencia ATON.

Presidente Gabriel Boric participa en cumbre BRICS. Imagen: Agencia ATON.

Por último, se desmarcó de la declaración de los países miembros donde condenan los ataques ferroviarios que han afectado a Rusia en el marco de la guerra con Kiev. “Quiero destacar también que la declaración de los BRICS es la declaración de los líderes de los países que participan como miembros de esta entidad, no es una declaración que necesariamente interprete a todos los paises invitados. Hay muchos puntos que podrían merecer algún comentario de parte nuestra, pero creemos que no corresponde porque la verdad es que nos hemos participado de la negociación de ese documento”, zanjó.

Todo, mientras los BRICS continúan con su agenda. Esta mañana se llevó a cabo la fotografía oficial de todos los líderes presentes y, luego, se llevó a cabo la tercera sesión de trabajo sobre “Medio Ambiente, COP 30 y Salud Global”. 

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