"No significa no tener una opinión política": Gobierno responde a las acusaciones por presuntas faltas a la prescindencia

Durante la mañana de este lunes 7 de julio, un grupo de diputados de la UDI se acercó a la Contraloría General de la República para interponer un oficio contra el Presidente Gabriel Boric. Esto, con la intención de que el organismo de curso a una investigación por una presunta “falta a la prescindencia” por parte del Mandatario en el marco de la actual carrera presidencial.

“En el acto del Partido Socialista el Presidente hace un verdadero ‘arengazo’. Legítimamente lo puede decir en privado. Pero cuando lo hace en público y con todos los equipos de comunicación de La Moneda; igualmente cuando se reúne al día siguiente de la primaria con Jeannette Jara para hacer este desayuno que es cubierto nuevamente por todos los equipos de La Moneda, uno se pregunta hasta dónde un Presidente, que tiene el derecho de tener una candidata, es capaz de utilizar los recursos públicos del Ejecutivo para difundir estos hechos”, señaló el también secretario general del partido, Juan Antonio Coloma.

Lo anterior, haciendo referencia a las palabras de Boric durante la conmemoración de los 50 años de la detención y desaparición de la dirección del Partido Socialista durante la dictadura. Allí, llamó a no hacer “defensas corporativas” al actual Gobierno, asegurando que el próximo mandato debe “ser mejor”. Es en ese contexto que afirmó: “No me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy día representa eso“.

“Eso es lo que nos parece complejo. Es por eso que, para evitar nuevos actos de intervencionismo, estamos pidiendo este documento a la Contraloría para que se refiera respecto a la necesaria prescindencia en materia del financiamiento de distintos actores públicos para promover la candidatura de una determinada candidata”, añadió Coloma.

Una situación que fue aclarada por la ministra Vocera (s), Aisén Etcheverry. “Todos tienen derecho a acudir a la Contraloría por distintas materias que consideren pertinentes. Nosotros, como Gobierno, tenemos muy claras las reglas de prescindencia. Las conocemos, las hemos aplicado a lo largo de los años, y son respetadas por todas las autoridades”, sentenció.

Sin embargo, la secretaria de Estado también enfatizó en que “hay que ser muy claros. Prescindencia no significa no tener una opinión política. Significa no incidir en las elecciones que están en curso, pero, evidentemente, el Gobierno y sus distintas autoridades pertenecemos a un sector político”.

Desde el Frente Amplio, partido del Mandatario, su presidenta, Constanza Martínez, lamentó que la acción de la UDI no sea “una práctica nueva ni en el marco meramente electoral. Hemos tenido un Gobierno donde la oposición permanentemente ha tratado de ensuciar el debate, de plantearlo en su forma más sucia. Y esperaría que durante este año de elecciones lográramos hablar un poco más del fondo y menos sobre esas disputas pequeñas”.

Además, y en el transcurso de la jornada, la misma candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la acción interpuesta por los parlamentarios. “Entiendo que la UDI ha requerido nuevamente a Contraloría General de la República. Esta vez, solicitando un instructivo en materia de prescindencia. Yo soy muy respetuosa de la autonomía que refleja la Contraloría en su rol como entidad pública y, seguramente, la señora contralora sabrá emitir con sabiduría dichas instrucciones”, partió señalando.

“Sobre polémicas respecto de prescindencia o no, no soy yo la llamada a calificarla. Solamente quiero decir que, durante mi mandato como ministra del Trabajo y Previsión Social, en 13 ocasiones la Contraloría tuvo que gastar tiempo y horas de trabajo para resolver requerimientos de la UDI y de RN. Y ninguno de ellos tenía fundamento. Entonces, esta práctica que realizan, teniendo el trabajo importantísimo que tiene la Contraloría, me parece muy abusiva”, enfatizó Jara.