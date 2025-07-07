Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Por presunto "intervencionismo": UDI denuncia a Boric en Contraloría tras apoyar a Jeannette Jara

Diputados gremialistas presentaron un oficio ante el entre controlador para que investigue al Mandatario luego de que explicitara su respaldo a la candidata del oficialismo. "Atenta contra el principio de prescindencia", acusaron.

Diputados gremialistas presentaron un oficio ante el entre controlador para que investigue al Mandatario luego de que explicitara su respaldo a la candidata del oficialismo. "Atenta contra el principio de prescindencia", acusaron.

Política

Un grupo de diputados de la UDI interpuso un oficio ante la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por un presunto “intervencionismo” del Presidente Gabriel Boric en la carrera presidencial.

La semana pasada, desde la sede del Partido Socialista, el Mandatario asistió a la conmemoración de los 50 años de la detención y desaparición de la dirección del Partido Socialista durante la dictadura, donde llamó a no hacer “defensas corporativas” al actual gobierno, asegurando que el próximo mandato debe “ser mejor”. En esa línea, subrayó que: “No me cabe ninguna duda que Jeannette Jara hoy día representa eso”.

Presidente Boric juntos a militantes y figuras del PS, atrás de ellos una gigantografía rosa con las siglas PS

El Presidente Gabriel Boric participa de la conmemoración del Partido Socialista por los 50 años de la detención y desaparición de su Dirección Clandestina a manos de la DINA. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Además, los legisladores gremialistas centraron sus críticas en el desayuno que el Jefe de Estado sostuvo en su residencia con la exministra del Trabajo, tras su victoria en las primarias del oficialismo, calificando este hecho como de “máxima gravedad”.

Según los parlamentarios, las acciones del Presidente Boric “atentan gravemente contra el principio de prescindencia política consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo un abierto y reiterado intervencionismo electoral”.

En su denuncia, la UDI detalló tres posibles infracciones: vulneración del principio de prescindencia política y neutralidad, uso indebido de bienes y recursos públicos con fines electorales, y aprovechamiento de plataformas institucionales para realizar proselitismo.

Boric y Jara posean sonriendo para una foto ante la prensa

Presidente Gabriel Boric y la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Desde las dependencias de la Contraloría, el diputado y secretario general de la tienda, Juan Antonio Coloma, declaró que: “Hemos visto en los últimos días, precisamente desde el resultado de la primaria, hechos que para nosotros son evidentes respecto al intervencionismo electoral por parte del propio presidente de la República”.

Además, sostuvo que, aunque en el pasado ya ha habido pronunciamientos formales sobre este tipo de situaciones, es necesario acelerar un nuevo dictamen para evitar que cada acto del Mandatario se convierta en “un verdadero arengazo en favor de la candidata de la continuidad”.

Respecto al encuentro en la residencia presidencial, los diputados insistieron en que tuvo un claro carácter político, argumentando que “el Presidente usa una residencia cuya seguridad y logística son financiadas con recursos públicos para sostener una reunión de planificación y respaldo con la candidata de su sector, con amplia difusión, no con una autoridad en ejercicio”. Con esto, buscan que la Contraloría se pronuncie de manera expedita sobre la conducta del Mandatario.

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