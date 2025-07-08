Amigo de Artistas, más allá del éxito viral: "Nos gustaría mucho que nos escuchen más en Chile"

La historia de Amigo de Artistas arrancó con un viral en redes sociales, específicamente en Tik Tok. Fue en esa plataforma donde Nicolás Benavente comenzó a subir una serie de videos bautizada como “haciendo famoso a mi amigo“. Allí, compartía parte del trabajo musical que Diego Noguera (Godie) y Vicente Cibie (V.I.C.) interpretaban para su círculo más cercano.

“Somos amigos desde muy chicos. Nos decía ‘oye, ustedes tienen que ser famosos, si tienen talento’. Nuestros primeros shows para nuestros amigos. Les mostrábamos las canciones, que al final eran para ellos, para pasar un buen rato, reírnos y disfrutar”, recordó Cibie. “Él grababa todas estas intervenciones y nos pidió permiso en algún momento para subirlas a su Tik Tok personal. Así, pasó el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, hasta que explotó todo“.

Fue ese el momento en que decidieron unir sus proyectos personales -V.I.C. con un estilo más cercano al género urbano y Godie a sonidos propios del rock, el reggae y el ska- y dar vida a Amigo de Artistas, logrando posicionar la canción “Boomerang” rápidamente en el top 10 de virales de Spotify en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Argentina.

De hecho, este último es el país donde más fanaticada cosechan. “Para nosotros es muy lindo, pero nos gustaría mucho que nos escuchen más en Chile, y es lo contrario“, comentó Noguera. “Al final, nos escuchan más en Argentina, y mucho más. No es un número cercano o parecido. Es tres o cuatro veces más que en Chile”.

En ese contexto, los músicos definieron arrancar con una gira nivel nacional que arrancará este 16 de julio en Puerto Montt, que continuará en Valdivia, Concepción, Chillán, Quilpué y Santiago. “Esa es la idea de ‘Girasol’. Al final, es poder darnos a conocer en diferentes ciudades del país y mostrar lo que estamos haciendo, difundir nuestras canciones, el mensaje que queremos dar”, sumó Godie. “Cuando fuimos a Argentina se notaba que había un interés muy grande en Amigo de Artistas. Y acá, en Chile, vemos una pequeña diferencia. Pero la queremos ir a buscar, ir a rascar piedras”.

“Es lógico que, en cada proyecto musical, siendo músicos emergentes, tengas públicos con los que conectas más y otros con los que tienes que trabajar más, tal vez, para lograr más afinidad y conectar más”, añadió su compañero. “A nosotros se nos abrió esta puertita internacional que es muy linda, muy bacán. Y, de hecho, nos gusta y buscamos sonidos referenciales en Argentina. Entonces, que a ellos les guste lo que hacemos es una muy buena señal. Pero claro, como dice Diego, somos también amantes de nuestro público chileno”.

“Ahora, nuestro sueño, y que se está cumpliendo, es poder recorrer Chile haciendo musiquita, así que esperemos que con eso también podamos conectar más y hacer crecer nuestro fan base aquí en Chile”, reafirmó Cibie.

Un año, un EP

Sin embargo, el tour “Girasol” también llegó como parte de las celebraciones que los artistas prepararon por el aniversario del lanzamiento de “Lloré”, la primera canción compartida desde las plataformas de Amigo de Artistas.

“Es lindo poder conmemorar un hito. ¿Por qué la gente celebra su cumpleaños? Porque es una forma de ver para atrás, mirar cómo ha sido este último año, festejar también un año más de nacimiento, de trabajo. Las cosas lindas e igualmente las feas que tal vez trajeron aprendizajes o experiencias lindas”, explicó Cibie sobre la relevancia que le han dado a esta fecha.

Algo que, igualmente, trajo la publicación de un EP bautizado como “Aniversario #1”, y que busca dar inicio a la tradición de compartir material nuevo cada 19 de junio. “A Diego, particularmente, se le ocurrió hacer este disco de covers porque la cumbia tiene eso de lindo, que se pueden reversionar canciones que son clásicos y que también te han hecho sentir mucho dándoles tu propio toque, para que puedas compartir eso con la gente que te va escuchando”, explicó V.I.C.

“Son canciones que a nosotros nos marcaron en alguna parte de nuestras vidas, que las sentimos como prácticamente nuestras. Así que las quisimos versionar al estilo Amigos de Artistas”, concluyó Godie.