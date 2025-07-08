Campamentos musicales: la apuesta de FOJI para sus orquestas sinfónicas juveniles de las regiones extremas

Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén y Magallanes serán las regiones extremas del país donde se llevarán a cabo los campamentos de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Un modelo educativo que contempla jornadas intensivas y de varios días consecutivos de trabajo donde los becados y becadas participarán asistirán a clases de teoría musical, ensayos por secciones y parciales, tuttis y actividades psicosociales, entre otras.

El principal objetivo de esta iniciativa es brindar a niños, niñas y jóvenes de zonas geográficamente más apartadas la oportunidad de acceder a un proceso formativo musical que contribuya tanto a su desarrollo artístico como personal. En ese contexto, durante el campamento se entregará alimentación y alojamiento a los becados que lo requieran por la distancia en que viven.

Sobre la iniciativa, el compositor y director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda, señaló que “estamos muy contentos de comenzar este nuevo ciclo, que será especial y diferente ya que daremos inicio a un modelo educativo que es un campamento intensivo que culminará con un gran concierto”.

“Agradezco el esfuerzo de cada uno de los becados, quienes asumen con responsabilidad y rigor este desafío formativo. Estamos convencidos de que esta experiencia será profundamente enriquecedora para su desarrollo integral como jóvenes músicos, fortaleciendo no solo su crecimiento musical, sino también su disciplina, trabajo en equipo y desarrollo personal”, sumó Aranda.

Los campamentos comenzarán a partir de la primera semana de julio, y culminarán con conciertos gratuitos y, en su mayoría, abiertos a las comunidades. Esto, en instancias que igualmente buscan acercar la música sinfónica a más localidades del país, visibilizando el talento de jóvenes intérpretes del país.

Revisa a continuación las coordenadas de los campamentos y sus respectivos conciertos de cierre:

OSJR Arica y Parinacota

– Campamento del 07 al 10 de julio (actividad acceso cerrado).

– Concierto cierre: 10 de julio, Teatro Municipal de Arica, 20:00 hrs. Acceso gratuito.

OSJR Tarapaca

– Campamento del 6 julio / 26 y 27 julio (actividad acceso cerrado).

– Concierto cierre: 01 agosto, Colegio Maria Auxiliadora, 11:30 hrs. Acceso gratuito restringido.

OSJR Aysén

– Campamento del 7 al 12 de julio (actividad acceso cerrado).

– Concierto cierre: 12 julio, Auditorio Centro Cultural de Coyhaique, 18:00 hrs. Acceso gratuito.

OSJR Magallanes

– Campamento del 14 al 19 de julio (actividad acceso cerrado).

– Concierto cierre: 19 julio, Santuario Maria Auxiliadora de Punta Arenas, 19.30 hrs. Acceso gratuito.