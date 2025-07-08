"Comandante Ramiro" gana en la Suprema y se termina el límite para sus visitas

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro”, y anuló la medida que restringía el número de personas habilitadas para visitarlo en prisión.

Según el fallo, la decisión de Gendarmería afectaba la dignidad del interno y no estaba debidamente fundamentada, informó Radio Bío Bío.

Durante meses, la defensa intentó revertir la medida que limitaba a diez personas autorizadas como visitas del “Comandante Ramiro”.

Tras el rechazo inicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acudieron a la Corte Suprema, que el 3 de julio resolvió revocar la sentencia anterior y acoger el amparo.

“El recurso de amparo deducido en estos autos se acoge y se deja sin efecto la decisión de Gendarmería respecto de Mauricio Hernández Norambuena”, indica la sentencia.

La Corte argumentó que la decisión “aparece como un acto inmotivado” y que no justifica cómo el sistema de enrolamiento contribuye a la seguridad penitenciaria.

Además, se señala que la medida afecta la dignidad del amparado, un adulto mayor de 67 años, con grupo familiar extenso, en una cárcel lejana y con visitas limitadas, lo que justifica la acogida del recurso.

El abogado Mauricio Menares declaró que “es una victoria para Mauricio Hernández Norambuena, ya que la Corte Suprema estableció que la limitación era injustificada y atentaba contra su dignidad”.

Destacó además el estado de salud del interno: internado en el Hospital Penitenciario, sin diagnóstico claro, y la necesidad urgente de traslado a un hospital con mayor capacidad.