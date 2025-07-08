Heidi Berner por baja del IPC: “Vamos en la línea correcta con nuestras proyecciones”

Posterior al anuncio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que informó una caída mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de -0,4% en junio, la mayor desde diciembre de 2023, autoridades del Gobierno y del Congreso destacaron el impacto positivo de la cifra en el costo de vida y en las proyecciones económicas para el resto del año.

Esta variación representa la mayor disminución desde diciembre de 2023 y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un decrecimiento de -0,2%, según el consenso en el sondeo de Bloomberg.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Hacienda (s), Heidi Berner, valoró positivamente la cifra y mencionó que “una inflación más baja tiene efectos directos en el costo de vida”.

“La caída del IPC implica una reducción en el valor de la UF, lo que beneficia a quienes pagan arriendos, dividendos, gastos comunes o mensualidades escolares indexadas a esta unidad”, explicó. Según estimaciones oficiales, esta disminución podría traducirse en una baja superior a los $150 en la UF.

En ese sentido, Berner se refirió a las perspectivas para los próximos meses, reconociendo que en julio se espera un ajuste al alza en las tarifas eléctricas. Sin embargo, aseguró que este factor debería “ser menor o igual al registrado en el mismo mes del año pasado”, por lo que no alterará la trayectoria descendente de la inflación ni impedirá que se cumpla “la meta del Banco Central en torno al 4,1%“.

“Son buenas noticias, junto con la ejecución de la inversión que genera empleo y las otras medidas que están tomando, vamos en la línea correcta con nuestras proyecciones de aumento y crecimiento para este año”, afirmó.

Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, también destacó la cifra como positiva para la ciudadanía. A su juicio, esta baja permitirá avanzar hacia la meta inflacionaria proyectada para 2025 y abre la posibilidad de que el Banco Central reduzca la tasa de interés en 25 puntos base.

“Además, es buena noticia que muchas de esas bajas de hoy día de inflación se produzcan en alimentos en pleno invierno, obviamente, en donde los recursos son mucho más escasos para gran parte de la población y (cuando) tenemos altos niveles de cesantía hoy día con 917 mil cesantes según los últimos datos del INE”, concluyó el parlamentario.