Hugo Frühling tras resultados de la ENUSC: "No considero que haya aumentado la percepción de la delincuencia"

Este lunes, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, Luis Cordero y Carolina Leitao, dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024.

Entre sus principales resultados, el estudio reveló un incremento en la victimización en hogares, que pasó de 8,2 a 8,5%; y que el 87,7% de las personas percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, comentó que “los datos no son catastróficos, pero no son buenos”.

“Esta encuesta muestra una estabilidad en todos los planos. Muy leves incrementos y bajísimas disminuciones en algunos rubros. Primero, hay una estabilidad en los delitos violentos. Está claro que en esta encuesta de victimización no se toman en cuenta los homicidios. Eso no es algo que esté medido acá, pero hay un incremento en los delitos violentos demasiado mínimo como para considerarlo importante”, afirmó.

De todas maneras, Frühling sí se mostró preocupado por la cantidad de denuncias que se interponen tras los delitos, ya que se han tomado medidas al respecto, pero aún así las cifras no varían. De acuerdo a los datos de la ENUSC, el 55% de los hogares afectados por delitos violentos optó por no presentar una denuncia formal.

“Tenemos hace años instalado un teléfono de denuncias anónimas por parte del Gobierno, están las policías que realizan programas de acercamiento a la comunidad, cada uno de los municipios donde ocurren más delitos tiene hoy día inspectores municipales, lo que aproxima el municipio a quienes podrían ser víctimas de delitos. Sin embargo, el porcentaje de quienes denuncian delitos violentos bajó dos puntos. Eso es notable e indica una cierta falta de confianza en el resultado de estas denuncias”, dijo.

Por otra parte, respecto a la percepción, el académico de la Universidad de Chile destacó que si bien, un 87,7% de las personas cree que la delincuencia ha aumentado en el país, no ocurre lo mismo a nivel de la comuna (74,5%) o del barrio (50,8%). “El porcentaje de quienes piensan que el delito ha aumentado en su barrio ha bajado en cuatro puntos y eso es importante por cuanto, si se le pregunta a las personas, si es que creen que el delito ha aumentado a nivel nacional, normalmente para poder responder tienen que dar cuenta de información que han recibido a través de la televisión o de los medios”, apuntó.

“Sin embargo, cuando se trata del barrio, normalmente la fuente de información son las redes sociales o el contacto con vecinos, con familiares, con personas con las que uno convive normalmente. Este dato es interesante porque refleja que las personas o se sienten un poco más seguras en su barrio, o más estables respecto a la percepción de que el delito ha aumentado en su entorno. En consecuencia, yo no considero que haya un aumento en la percepción de la delincuencia”, aseveró.