Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Abril de 2026


Jefe de la FACh: "El Presidente Boric no tiene injerencia de dar una indicación” sobre caso de tráfico de ketamina

A pesar de sus declaraciones respecto a la instrucción presidencial, el comandante en jefe de la rama aérea de las FF.AA., Hugo Rodríguez, informó que este martes los antecedentes de la investigación fueron remitidos a la Fiscalía de Tarapacá.

A pesar de sus declaraciones respecto a la instrucción presidencial, el comandante en jefe de la rama aérea de las FF.AA., Hugo Rodríguez, informó que este martes los antecedentes de la investigación fueron remitidos a la Fiscalía de Tarapacá.

Nacional

Lugo de que el Presidente Gabriel Boric instruyera remitir los antecedentes de la investigación sobre los exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) acusados de narcotráfico en Tarapacá al Ministerio Público, el comandante en jefe de la rama aérea de las Fuerzas Armadas, Hugo Rodríguez, sostuvo que el Mandatario “no tiene injerencia de dar una indicación” sobre el caso.

Previo a la sesión reservada de la Comisión de Defensa del Congreso, el alto mando aclaró el procedimiento institucional: “Delitos comunes que ocurren en un recinto militar por militares, necesariamente y de acuerdo al Código de Justicia Militar, corresponde que sea un tribunal especial como la Fiscalía de Aviación la que realice la investigación“.

Respecto a la instrucción presidencial -informada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero- Rodríguez enfatizó: “El Presidente no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia”.

Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Hugo Rodríguez.

Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Hugo Rodríguez. Foto: Aton.

“Es mi superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”, agregó.

No obstante, el jefe de la FACh dio a conocer que “en la tarde (los antecedentes) fueron remitidos a la Fiscalía de Tarapacá“. Sobre la demora inicial, argumentó: “No quisimos en una primera instancia cometer algún equívoco”.

Frente a las críticas parlamentarias al accionar institucional, el comandante citó el marco legal: “La Ley 20.000 a nosotros nos ordena que cada condición o alerta que nosotros podamos tener respecto al tráfico, al consumo o al saber respecto de la droga, tenemos que dar cuenta de inmediato a la autoridad pertinente de la justicia, y en este caso es la Fiscalía de Aviación”.

En tanto, la autoridad militar hizo hincapié en que “la Fuerza Aérea es una institución seria, y encuentra que estos exfuncionarios cometieron una traición a la patria. Y, por tanto, nosotros lo único que esperamos es que se haga justicia y que tengan el resultado que corresponde en caso del delito del transporte de droga”.

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