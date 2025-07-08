Ketamina: la droga encontrada en vuelo de la FACh que trafica el Tren de Aragua

La sustancia ilícita por la que cinco funcionarios del Ejercito fueron detenidos, cuando intentaban trasladarla desde Tarapacá hasta el Grupo 10 de la Fuerzas Armadas de Chile (FACh) en Santiago, sería Ketamina.

La Tercera, citando fuentes propias, confirma que se trata de dicho estupefaciente, que corresponde a un anestésico de uso veterinario, pero que es utilizado para la elaboración de drogas con fines alucinógenos y disuasivos. Además, el medicamento también es usado para fabricar “tusi”, la denominada “droga rosa”.

Pero más allá de los peligrosos efectos que puede generar esta droga, hay otro antecedente que preocupa a investigadores y autoridades: las huellas del Tren de Aragua.

La organización de crimen organizado, en Chile, es una de las mayores bandas que trafica este estupefaciente y son considerados como “especialistas en esa droga”, por lo que el hecho de que los funcionarios de la FACh portaran dichos estupefacientes, levanta las sospechas del presunto origen que esta podría tener.

Antecedente que cobra mayor relevancia dada la ubicación en la que se detectó el tráfico, ya que la zona norte del país es conocida por los investigadores como una “puerta de entrada” del crimen organizado internacional, así como también de estos estupefacientes.

Más aún, cuando la Macrozona Norte también ha sido “dominada” por el Tren de Aragua en materia de narcotráfico, sostiene una fuente de La Tercera conocedora de la situación delictual en el país.

Una vez concluida la reunión en La Moneda encabezada por Presidente Gabriel Boric con los máximos oficiales de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, afirmó que todos los funcionarios de la FACh involucrados en el nuevo caso de narcotráfico, fueron dados de baja.

Pero no sólo eso, porque el Mandatario también “ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo que la fiscal de Tarapacá disponga de la información adecuada que ha sido requerida”, informó Delpiano.

Sumado a lo anterior, la secretaria de Estado expuso que Boric instruyó al jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), general de aviación Leonardo Romanini, a que aborde “los aspectos sobre organizaciones criminales, especialmente respecto a funcionamiento y operación que realizan en actualidad nuestras FF.AA. en la frontera. Para ello se ha solicitado un trabajo conjunto con Carabineros y la PDI”.