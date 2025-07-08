Piero Maza será el juez del Superclásico de este sábado entre la U y Colo Colo

Universidad de Chile y Colo Colo animarán este sábado 12 de julio, a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, esta vez pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional.

El derbi entre azules y albos ya comenzó a tomar forma, porque la ANFP ya definió al árbitro encargado de impartir justicia en el cotejo.

El juez principal será Piero Maza, quien estará acompañado de Piero Urrutia y Juan Serrano como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Cristián Garay. En tanto, en el VAR estarán Rodrigo Carvajal y Carlos Venegas.

Esta será la segunda vez que Maza pite en un Superclásico, pues su primera y única experiencia fue en 2022, cuando el Cacique se impuso por 3-1 ante un elenco estudiantil que hizo de local en el estadio Fiscal de Talca.

Consignar que en esta temporada, el réferi no ha dirigido ningún partido de ambos clubes, aunque estuvo en el VAR en la goleada por 6-0 de la U sobre O’Higgins y también en la sala de video en la derrota de los albos ante Audax Italiano por 2-1 y el triunfo del conjunto de Macul por 2-0 frente a Everton de Viña del Mar.