Senador Chahuán (RN): "Soy muy crítico, incluso de mi sector, por mezclar la política exterior con la interna"

El senador de Renovación Nacional (RN) y exintegrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Chahuán, valoró la participación del Presidente Gabriel Boric en la cumbre de los BRICS, pues a su juicio, “Chile tiene el deber de diversificar su economía”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario aseguró que nuestro país debe continuar con la que ha sido su tradición en materia de política exterior: “Chile es uno de los países más abiertos del mundo. Tiene 34 tratados de libre comercio, tenemos tratados con el 88% del PIB mundial y nuestro país frente a la incertidumbre comercial y política generada por el gobierno de Donald Trump, tiene que diversificar su economía”, dijo.

Chahuán comentó que “lo que ha ocurrido los meses anteriores, donde hemos visto cómo la irrupción de barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos, busca quebrar lo que ha sido el principio rector del libre comercio en el mundo”.

“En vez de mejorar la competitividad de su economía, Estados Unidos lo que hace es amenazar con barreras arancelarias y eso es porque Estados Unidos ni siquiera aprende de su propia historia. Chile, en cambio, tiene que diversificar la economía, establecer relaciones comerciales con todos y cada uno de los bloques”, insistió.

En esa misma línea, el senador de RN destacó que: “Más que acercarse (a los BRICS) lo que hace el Presidente Boric fue una defensa de principios (…) de decir que acá no se trata de soslayar la vulneración de derechos humanos en Irán, ni tampoco soslayar que Rusia es un país agresor en la guerra con Ucrania”.

“Yo creo que ha sido muy coherente desde el punto de visa de la defensa de principios de nuestra política exterior y por supuesto, consistente respecto al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, agregó.

De esta manera, Chahuán marcó una importante diferencia con su sector, el cual criticó la asistencia del Presidente a la cumbre de los BRICS. A juicio del parlamentario, “en materia de relaciones exteriores se requiere seriedad, se requiere conocer cómo se construyen las relaciones bilaterales y las relaciones comerciales”

“Las relaciones internacionales no son para hacer política contingente. Las relaciones internacionales no son para hacer política de campaña electoral y por tanto se equivocan aquellos que pretenden arriesgar a Chile con ese tipo de comentarios. Acá lo que requiere Chile es una política de Estado en materia internacional. Por eso, yo soy muy crítico, incluso de mi propio sector, cuando hace de la política exterior un tema de política interna”, aseveró.

Chahuán por situación carcelaria: “Chile vulnera normas internacionales”

El senador además se refirió a la situación carcelaria, pues recientemente visitó el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como Ex Penitenciaría.

A juicio de Chahuán, “Chile vulnera dramáticamente las normas internacionales que hemos suscrito, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores, particularmente porque no ha modificado su reglamento penitenciario”.

“Cuando hay un proceso judicial y hay una condena de privación de libertad, la condena es la privación de libertad, no agregar tratos inhumanos, crueles o degradantes. La Ex Penitenciaría estaba diseñada para dos mil 300 privados de libertad, pero hoy día hay siete mil 600. Celdas de, prácticamente, tres metros por tres, donde tienen alojados en un primer y segundo piso y con condiciones muy complejas, a personas mayores sobre noventa años. Eso habla de una situación crítica”, acusó.

El legislador, además, criticó que en el sistema carcelario no exista un esfuerzo importante en materia de rehabilitación y reinserción. “No es un tema que llene portadas sobre todo cuando tenemos una crisis de seguridad, pero ciertamente el estándar de protección de los derechos humanos. por lo menos en recintos penitenciarios, en Chile no se aplica”, dijo.