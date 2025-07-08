Sorpresivo IPC de -0,4% en junio: Carne, tomates y limones las principales bajas

En junio de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,4%, acumulando 1,9% en lo que va del año y de 4,1% a doce meses. Es la mayor caída mensual de la inflación en el país desde diciembre de 2023, cuando marcó -0,5%.

Según informó el INE, seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice en junio, seis presentaron incidencias positivas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,9%) con -0,191 puntos porcentuales (pp.) y vestuario y calzado (-6,4%) con -0,169pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,202pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó salud (0,7%), con una incidencia de 0,053pp.

Por productos

Los tomates registraron en junio una disminución mensual de 14,7%, seguidos por la carne de vacuno con un descenso de 2,2%, limones con una baja de 27,3% y los computadores con una disminución mensual de 4,3%.

Entre las mayores alzas figuraron el pan con un aumento mensual de 2,4% y el transporte en bus interurbano con un alza de 13,2%.