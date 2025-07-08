Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de Abril de 2026


Sorpresivo IPC de -0,4% en junio: Carne, tomates y limones las principales bajas

En junio de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,4%, acumulando 1,9% en lo que va del año y de 4,1% a doce meses. Es la mayor caída mensual de la inflación en el país desde diciembre de 2023.

En junio de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,4%, acumulando 1,9% en lo que va del año y de 4,1% a doce meses. Es la mayor caída mensual de la inflación en el país desde diciembre de 2023.

Economía

En junio de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de -0,4%, acumulando 1,9% en lo que va del año y de 4,1% a doce meses. Es la mayor caída mensual de la inflación en el país desde diciembre de 2023, cuando marcó -0,5%.

Según informó el INE, seis de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice en junio, seis presentaron incidencias positivas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,9%) con -0,191 puntos porcentuales (pp.) y vestuario y calzado (-6,4%) con -0,169pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,202pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó salud (0,7%), con una incidencia de 0,053pp.

Por productos

Los tomates registraron en junio una disminución mensual de 14,7%, seguidos por la carne de vacuno con un descenso de 2,2%, limones con una baja de 27,3% y los computadores con una disminución mensual de 4,3%.

Entre las mayores alzas figuraron el pan con un aumento mensual de 2,4% y el transporte en bus interurbano con un alza de 13,2%.

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