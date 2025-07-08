Subsecretario Ramos por caso de drogas en la FACh y pugna con Fiscalía: "La ciudadanía espera respuesta y nosotros también”

En conversación con la primera edición Radioanálisis, el subsecretario del Interior Víctor Ramos, se refirió a la situación de los cinco uniformados de las Fuerzas Aéreas de Chile (FACH) detenidos por un intento de traslado de droga en un vuelo institucional, pero también sobre la reciente contienda de competencia presentada por el Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones, luego de que la institución se negara a entregar información sobre el hecho.

La autoridad aseguró que el Gobierno calificó este hecho como gravísimo desde un principio y que han “visto los resortes de las instituciones que tienen que dar la alerta y dar la alarma, de alguna manera, funcionando”.

“Yo creo que nadie del gobierno ha bajado el perfil de la gravedad de los hechos. Al contrario, es un nuevo llamado de alerta para reforzar el trabajo que se viene llevando a cabo desde el punto de vista de seguridad, porque estamos en medio de una batalla que Chile tiene que dar contra el crimen organizado que busca penetrar en estructuras sensibles neurálgicas del país. Para eso se ha estado reforzando tanto en recursos a las policías como al Ministerio Público, pero sobre todo generando una integración de un ecosistema de seguridad mucho más profundo para poder identificar tempranamente estos delitos”, agregó.

Ramos contó, además, que el Presidente Gabriel Boric se reunirá esta mañana con “los comandantes en jefe, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el cual hemos estado en diálogo sobre esto, y también con el ministro de (Seguridad) Luis Cordero”.

“Tiene toda la gravedad posible, pero al mismo tiempo no podemos quedarnos inmovilizados frente a estos hechos, lo que ha hecho el gobierno cada vez que ha enfrentado una situación muy grave es gestionar y tomar medidas adecuadas para que esto no se vuelva a repetir. Insisto, estamos dentro de una batalla frente al crimen organizado y hay que ganar”, señaló el subsecretario.

Específicamente sobre la contienda de competencia, la autoridad del Interior sostuvo que: “Lo que está pidiendo Fiscalía son antecedentes, no necesariamente llevar el caso, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo y lo que espera el gobierno es que se lleve a cabo la investigación de la forma más transparente posible, este es el marco jurídico que nos rige, nosotros no podemos ir más allá de lo que está establecido en la Constitución y las leyes. Yo tengo mi opinión frente al hecho, pero creo que somos bien cuidadosos de no interferir en decisiones que tienen que tomar poderes que no son parte del Ejecutivo, tenemos que esperar a ver cómo transcurre este requerimiento del Ministerio Público frente a la FACh sobre los antecedentes”.

“Ayer el ministro Cordero citaba que esto también ocurrió en el caso del conscripto donde fue la Corte Suprema la que terminó de trasladar el caso hacia el Ministerio Público. Por lo tanto, es parte de las reglas y las normas institucionales que nos rigen, más allá de que nos pueda gustar o no gustar, es a lo que nos tenemos que ceñir. Esperamos que las instituciones y los requerimientos avancen de la mejor manera de forma transparente, porque la ciudadanía espera respuesta frente a estos casos y nosotros también”, sentenció.