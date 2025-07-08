Suprema remueve a directivos de la CAPJ por fallida renovación de vehículos

El Pleno de la Corte Suprema resolvió este lunes la remoción del director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro, respectivamente, tras el sumario que los responsabilizó por el fallido proceso de adquisición de automóviles de alta gama para los ministros del máximo tribunal.

La decisión se adoptó por pérdida de confianza, luego de que en febrero de 2024 se aprobara -posteriormente dejada sin efecto- la compra de 22 vehículos Lexus modelo ES300h, con un gasto estimado de $1.200 millones.

La medida había sido autorizada por el Consejo Superior de la CAPJ, pero fue revertida tras la controversia pública.

El procedimiento disciplinario concluyó con una sanción de suspensión de funciones por un mes, y posteriormente con la remoción definitiva de Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro.

La sesión del Pleno fue presidida por la ministra Andrea Muñoz e integrada por ministros titulares y suplentes del tribunal.

La Corte Suprema invocó el artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, que permite la destitución de funcionarios de exclusiva confianza en casos como este.