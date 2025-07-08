Trump escala su política comercial: anuncia arancel del 50% al cobre y amenaza con aplicar tasas de 200% a farmaceúticas

En un movimiento que impactará directamente al comercio internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la imposición de un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre, junto con una amenaza de aplicar tasas de hasta el 200% a productos farmacéuticos cuyos fabricantes no trasladen sus operaciones a territorio estadounidense.

Sin especificar los plazos ni condiciones exactas de esta medida, el anuncio se produjo durante la sexta reunión de gabinete desde que el líder republicano asumió su segundo mandato el pasado 20 de enero, estilo que sigue la línea de los controvertidos gravámenes previamente establecidos para el acero y el aluminio.

Durante su intervención, Trump fue particularmente enfático con las compañías farmacéuticas, advirtiendo que tendrán un plazo límite para reubicarse. “Les daremos aproximadamente un año, un año y medio, para venir. Después se les aplicarán aranceles si tienen que traer productos farmacéuticos, medicamentos y otros artículos. Se les aplicará un arancel muy alto, de aproximadamente el 200%”, declaró.

El presidente republicano cargó duramente contra los gobiernos anteriores, a quienes acusó de permitir la deslocalización industrial. “Todos se fueron. Se fueron a otros lugares porque la gente en esta sala permitió que sucediera. Y yo no lo permito. La gente en esta sala no permite que suceda”, remarcó ante los miembros de su administración.

Este controvertido anuncio se produce en un contexto geopolítico delicado, justo un día antes del vencimiento del plazo original para que los socios comerciales de EE.UU. negociaran nuevos términos arancelarios. Hasta el momento, Washington solo ha logrado concretar acuerdos con China, el Reino Unido y Vietnam, mientras que decidió extender hasta el 1 de agosto la tregua de 90 días que había establecido en abril y que originalmente expiraba este 9 de julio.

La medida anunciada sobre el cobre, sumada a la amenaza al sector farmacéutico, marca un nuevo capítulo en la política comercial agresiva que ha caracterizado a la administración Trump, generando incertidumbre en los mercados internacionales y en las cadenas de suministro globales.

Foto: Casa Blanca.