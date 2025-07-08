Uniformados y sustancias ilícitas: Gobierno anuncia siete medidas preventivas en las FF.AA. y zanja disputa de competencia por caso de Iquique

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes una reunión en La Moneda para analizar los últimos antecedentes que involucran a uniformados de las Fuerzas Armadas con el transporte de sustancias ilícitas.

El último de ellos detectado en la Fuerza Aérea (FACH) con cinco funcionarios de la Iª Brigada Aérea de Iquique intentando trasladar un maletín de cuatro kilos de sustancias, mediante un vuelo hasta Santiago. Lo que, por supuesto, encendió las alertas porque no se trata, como en el caso anterior que afectó hace semanas al Ejército, de la participación solo de uniformados, sino también de medios institucionales al interior de un recinto militar.

Atendiendo al llamado, pasadas las 10:30 de la mañana comenzaron a ingresar al Palacio de La Moneda los comandantes en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga; de la Armada, almirante Fernando Cabrera; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de Aviación Leonardo Romanini.

Sin embargo, el comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Hugo Rodríguez, optó por no mostrarse e ingresar por una entrada alternativa de la sede de Gobierno. Igualmente, evitó entregar declaraciones.

Tras la cita, desde el Gobierno anunciaron siete medidas preventivas para evitar que estos hechos permeen la institucionalidad. Tales como, mayores controles internos, aumentar la inteligencia y contrainteligencia, aumentar el número de oficiales en la zona norte del país, ir rotando de ciudades a los uniformados, que los aviones institucionales se sometan al mismo control que los comerciales, ampliar el número de personas que realicen declaración de intereses e ingresar indicaciones al proyecto de Ley de Inteligencia para que las FF.AA. puedan contar con antecedentes de las personas que ingresan a las instituciones.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, dijo esperar que con estas medidas se logre evitar que este caso se extienda a más uniformados para no debilitar la institucionalidad. “Ese conjunto de medidas nos debieran dar la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que esto que estamos viviendo se quede en grupos específicos y no se extienda a más ciudadanos, a más uniformados porque creo que eso es debilitar la institucionalidad del país. Estamos todos por trabajar muy en conjunto y justamente para fortalecer nuestras instituciones”, declaró.

Fin a la disputa de competencias

Existía, en torno a los funcionarios de Iquique, una disputa de competencias que se estaba dando entre el Ministerio Público y la Fuerza Aérea en torno a quién debía indagar este caso: si la justicia militar o la justicia ordinaria. Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá se solicitó a la Corte de Apelaciones de Iquique que se entregaran los antecedentes que manejaba la FACh, luego de que esta unidad militar denegara una primera petición aludiendo a que estaría bajo su competencia.

Frente a esto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo que el Presidente Boric instruyó la entrega de los antecedentes desde la Fuerza Área a la Fiscalía Regional de Tarapacá. “Creo conveniente además informar que el Presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de lo cual la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida”, indicó.

Por la tarde, desde la Fuerza Aérea informaron por medio de un comunicado que luego de un “riguroso análisis” el fiscal de Aviación de Iquique resolvió “remitir antecedentes de la causa a la Fiscalía Regional de Tarapacá“. En el documento, además se confirma que se trata de “ketamina” y que los cinco funcionarios fueron dados de baja, manteniéndose actualmente privados de libertad.

“Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su categórico rechazo a este tipo de conductas que se alejan de los valores y principios que deben guiar el comportamiento de los aviadores militares, como también hace presente que continuará colaborando activamente con los Tribunales de Justicia competentes, a fin de esclarecer los hechos”, zanjan en el mensaje.