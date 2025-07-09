Alza en tarifas de luz: parlamentarios presentan reforma para permitir renegociación de contratos eléctricos

A partir del 1 de julio, las tarifas eléctricas en Chile experimentaron un nuevo incremento promedio del 7,1% a nivel nacional, en el marco del proceso de descongelamiento tarifario iniciado en 2024. El ajuste fue basado en el Informe Técnico sobre la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y publicado en mayo.

A raíz de esta situación, un grupo de parlamentarios encabezado por el diputado Rubén Oyarzo (IND) y las diputadas Karol Cariola (PC) y Marcela Riquelme (IND) presentaron una reforma constitucional que busca facultar al Presidente de la República para renegociar contratos con empresas eléctricas, siempre que cuente con mandato del Congreso Nacional.

La iniciativa surgió como respuesta frente al aumento sostenido de las tarifas y busca otorgar herramientas al Ejecutivo para intervenir en situaciones donde los precios afecten gravemente a la población.

La diputada Cariola destacó que el alza acumulada en algunas regiones, como Valparaíso, supera el 85%, lo que “tiene efectos directos en los bolsillos de las familias más pobres”. La parlamentaria agregó que el subsidio eléctrico fue insuficiente y que muchas personas no postulan por desconocimiento del proceso. Asimismo, insistió en la necesidad de una solución estructural y reiteró el llamado al Ejecutivo a tomar medidas.

De la misma manera, su homólogo Rubén Oyarzo (IND) criticó duramente el impacto de las alzas, señalando que “llevamos casi un 70% de aumento en las cuentas de la luz”, lo que afecta directamente a la clase media, las pymes y las familias más vulnerables.

Además, calificó el subsidio como un “fracaso”, ya que hasta el momento solo cerca de 200 mil viviendas postularon, de un universo estimado de tres millones. Oyarzo enfatizó que esta reforma busca crear un mecanismo para que, con el respaldo de entre 10 y 20 diputados, se pueda facultar al Presidente a renegociar contratos que hoy están anclados a energías fósiles y precios elevados.

En representación de la Región de O’Higgins, la parlamentaria Marcela Riquelme (IND) también se sumó a la demanda, señalando que en su zona las alzas ya alcanzan el 60%. Según ella, la renegociación de contratos no es una idea nueva ni inviable, ya que existen precedentes en otras industrias, como la minera. “Estamos hablando de un servicio público que llega a todos los hogares”, recalcó y sostuvo que el subsidio, aunque necesario, no resuelve el problema de fondo.

El director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, respaldó la iniciativa parlamentaria y entregó antecedentes técnicos que justifican la necesidad de renegociar los contratos eléctricos.

De acuerdo a Piedra, actualmente los hogares pagan en promedio un 33% más por la energía que lo que paga la industria, a pesar de que Chile es líder en energías renovables. “Ese beneficio solo está llegando a los grandes consumidores”, afirmó, apuntando a que muchas familias siguen atadas a contratos antiguos, costosos y vinculados a combustibles fósiles.

En tanto, sostuvo que la reforma “avanza en la dirección correcta, a propósito que busca una renegociación donde el Presidente pueda tomar la iniciativa, pero que sea voluntaria con la industria, que sea no discriminadora y además de buena fe. La idea es que el Ejecutivo se pueda sentar con la industria, tal como lo hace el mundo privado, y de esa manera renegociar los contratos eléctricos para aliviar el bolsillo de las familias en la cuenta de la luz“.