Boric cierra disputa con la FACh: “Lo importante es que el narcotráfico no permee las Fuerzas Armadas"

El Presidente Gabriel Boric abordó la polémica generada tras la detención de varios funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), implicados en un caso de narcotráfico.

Las declaraciones del Mandatario se produjeron luego de que el comandante en jefe de la FACh, general Hugo Rodríguez, afirmara ante el Congreso que “el Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia (…) Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”.

Las palabras de la autoridad castrense surgieron después de que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expusiera que Boric había instruido a la FACh facilitar toda la información a la Fiscalía para la investigación correspondiente.

Al respecto, el Jefe de Estado aclaró este miércoles: “Hablé con él (Hugo Rodríguez). Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo, lo que está claro. Y yo creo que acá se pierde el foco respecto de qué es lo importante”.

De esa manera, el Presidente Boric enfatizó la gravedad del caso, señalando que “acá tenemos un caso tremendamente grave en donde funcionarios de la Fuerza Aérea, están involucrados en casos no de consumo de drogas sino de tráfico de drogas”.

“Nosotros no vamos a permitir que el narcotráfico permee nuestras instituciones armadas ni otras, porque en esto no solamente las instituciones armadas pueden ser blancos del narcotráfico, sino también otras instituciones como el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las municipalidades. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto a esto”, subrayó.

Boric reafirmó su confianza en las autoridades involucradas: “Yo tengo plena confianza en el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, tengo plena confianza en mi ministra de Defensa, y tengo por sobre todo la convicción de que estamos los tres en absolutamente la misma línea: que es cuidar a las instituciones, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Armada y a las instituciones de la República, porque eso es lo importante”.

Así, destacó que no entrara en polémicas de esas características. Con estas palabras, el Mandatario buscó dejar atrás cualquier divergencia y centrar la atención en la protección de las instituciones frente al narcotráfico.