Caso de narcotráfico en la FACh: "instrucción" del Presidente Boric desata debate sobre límites del Ejecutivo

Este miércoles autoridades de Gobierno salieron a aclarar el enredo que se produjo entre el Ejecutivo y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez y que se relaciona con el caso de cuatro uniformados acusados de narcotráfico en Tarapacá.

Tras la reunión que tuvo lugar este martes entre el Presidente Gabriel Boric y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el Mandatario “instruyó” al comandante Rodríguez entregar todos los antecedentes disponibles al Ministerio Público.

Sin embargo, luego de aquello, el mismo jefe de la Fuerza Aérea declaró que el Presidente “no tiene injerencia de dar una indicación”. Esto, en medio del debate sobre a quién le corresponde investigar el caso: a la justicia civil o a la militar.

Para despejar el tema, este miércoles, el Presidente Boric expuso que conversó con el comandante Rodríguez y aclaró que lo que se le señaló, es que era imperativa la entrega de antecedentes. Así, el Mandatario dio por superado el impasse luego de que la Fuerza Aérea entregara la información a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

“Lo que yo le señalé ayer en la reunión, al comandante en jefe de la FACh, es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía Tarapacá. En un comienzo se había negado esa información, pero hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso es lo que me importa. Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas”, enfatizó.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por calmar las aguas, la polémica continúa. Desde la oposición, un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) acusó que el Presidente Boric se inmiscuyó en una decisión del Poder Judicial, que durante los próximos días deberá decidir si el caso es investigado por la Fiscalía de Tarapacá o por la Fiscalía de Aviación.

En esa línea, el diputado Andrés Longton estimó que “si el (Presidente) pretendió dar una orden directa para que la justicia militar se inhibiera, ahí claramente hay una infracción constitucional”.

“El Presidente no puede pretender abogarse funciones jurisdiccionales. Estamos frente a un Presidente que ha abandonado su capacidad de gobernar y administrar nuestro país y pretende inmiscuirse en funciones propiamente jurisdiccionales o tratar de dirigir a la Fuerza Aérea de Chile”, dijo.

Desde el oficialismo, en cambio, se hizo un llamado a no desviar la atención y se instó a que sea la justicia ordinaria y no la militar la que investigue el caso de narcotráfico.

El diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, sostuvo que: “Lo que ha instruido el Presidente es el cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, que dice que todo órgano de la administración del Estado, todo funcionario público, tiene la obligación de informar y proporcionar los antecedentes cuando sean requeridos por el Ministerio Público”.

“El Presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y le ha instruido y le ha dicho: entregue los antecedentes al Ministerio Público”, zanjó.

En tanto, durante esta jornada se pronunció la fiscal de Tarapacá, Mariana Steinert, quien descartó que las sustancias hayan sido para consumo personal de los uniformados y afirmó estar a la espera de la decisión que tomará la Corte de Apelaciones de Iquique sobre la disputa de competencia, para que se le entreguen todos los antecedentes a la Fiscalía que preside.

La respuesta de la Corte de Apelaciones de Iquique fue casi inmediata. El tribunal de alzada estableció un plazo de 24 horas a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para que presente un informe detallado sobre los exfuncionarios involucrados en el caso.