Chile en alerta: parlamentarios exigen acción diplomática frente aranceles de Trump al cobre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la imposición de un arancel del 50% al cobre importado, una medida que podría impactar fuertemente a países exportadores de este mineral como Chile. Además, el mandatario advirtió que evalúa aplicar un impuesto de hasta el 200% a los productos farmacéuticos cuyos fabricantes no se instalen dentro del territorio estadounidense.

El anuncio fue realizado durante la sexta reunión de gabinete desde que inició su segundo mandato, el pasado 20 de enero. Aunque no entregó mayores detalles sobre la implementación del gravamen, Trump enmarcó la decisión en su política de proteger la industria nacional, similar a lo ya hecho con el acero y el aluminio.

La medida se da en un contexto de creciente importación de cobre en Estados Unidos, lo que ha generado una acumulación importante de inventarios en Nueva York y un desvío de los flujos comerciales desde otras plazas como Londres y Shanghái.

Chile, principal productor mundial de cobre, se ve directamente afectado. En ese sentido, según el último informe del Banco Central, la economía chilena mostró un repunte en mayo impulsado precisamente por una mayor extracción del metal rojo, por lo que esta decisión de Washington podría generar presión sobre el comercio exterior y los ingresos fiscales de nuestro país.

Tras las declaraciones del jefe de la Casa Blanca, el diputado de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la Comisión Minería y Energía de la Cámara Baja, Marco Antonio Sulantay, hizo hincapié en que “esto ya lo veían venir” y remarcó que “esta es una consecuencia” de la participación del Presidente Gabriel Boric en el BRICS.

Sulantay informó que citarán en las próximas sesiones de la Comisión de Minería y Energía tanto a la ministra de Minería, Aurora Williams, como al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, con el propósito de “anticipar y ver los posibles escenarios negativos que se verán tras el anuncio que dio el presidente Trump”.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Diego Schalper, expresó que “es preocupante el anuncio de Trump” en especial para la “vinculación histórica entre Chile y USA, sobre todo en materia cuprífera“.

En ese sentido, el parlamentario explicó que lo hay que hacer en este caso son dos acciones: “Lo primero, desplegar toda nuestra fuerza diplomática en hacerle ver a Estados Unidos la importancia para ambos países de fortalecer nuestro vínculo histórico en materia comercial, en materia cultural, en materia política; y junto con eso además hacerle ver a las autoridades norteamericanas que las acciones y dichos del Presidente Boric son parte de una mirada de un gobierno que va de salida”.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista y también integrante de la misma instancia legislativa, Nelson Venegas, sostuvo que en términos concretos el aumento de aranceles complica a nuestro país, ya que “significa que entonces no somos un país soberano” o “un país totalmente independiente para tomar las decisiones que nosotros soberanas y democráticamente nos otorgamos“.

“Las relaciones exteriores y las relaciones internacionales se tienen que dar dentro de un ámbito de cautela. Entendemos que las negociaciones se están realizando por parte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, pero eso no significa que no tengamos que dar señales claras respecto de la defensa de nuestra independencia, de nuestras decisiones, de nuestra soberanía”, destacó.

De esa manera, Venegas criticó a quienes celebraban el triunfo de Trump, quien “hoy nos deja en esta situación tan compleja en términos económicos”.