Corte de Iquique da plazo de 24 horas a la FACh para que entregue informe completo sobre caso de narcotráfico

La Corte de Apelaciones de Iquique estableció un plazo de 24 horas a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para que presente un informe detallado sobre los exfuncionarios involucrados en un caso de narcotráfico.

Esta decisión se produce luego de que la institución castrense enviara antecedentes parciales a la Fiscalía, los cuales fueron considerados insuficientes para avanzar en la investigación.

Desde el Ministerio Público explicaron que los documentos remitidos por la FACh solo incluyen un resumen de las diligencias realizadas y la identificación de los cinco funcionarios implicados —todos dados de baja—, pero omiten información crucial.

“Lo anterior, estimamos que en caso alguno cumple el requerimiento originalmente realizado por el Ministerio Público de que nos remitieran los antecedentes pertinentes que permitan conocer en detalle los hechos investigados”, señalaron.

Agregaron que el material recibido “no adjunta sus antecedentes fundamentales y, por el contrario, da cuenta de la realización de una serie de diligencias (…) cuyos resultados y detalles no se mencionan ni acompañan”, lo que mantiene a la Fiscalía Regional de Tarapacá “en el mismo estado en que se encontraba al momento de la presentación de la solicitud”.

Los hechos bajo investigación ocurrieron el 3 de julio de 2025 en la Base Aérea Los Cóndores, cuando se detectó a un uniformado subiendo una maleta sospechosa a una aeronave sin ser pasajero. Al revisar el equipaje, se encontraron dos botellas y cuatro paquetes con contenido irregular, lo que motivó la intervención inmediata del fiscal de aviación, Carlos Yáñez, junto al secretario de la Fiscalía de Aviación y el jefe de Servicio de Guarnición de Iquique.