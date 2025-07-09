"Democracia Siempre": Boric convoca a líderes globales a una cumbre presidencial en Santiago

El lunes 21 de julio de 2025, el Presidente Boric recibirá en el palacio de La Moneda a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi, para realizar la “Reunión de Alto Nivel Democracia Siempre”.

El objetivo de la cita es avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social.

Las propuestas que resulten de esta instancia serán presentadas y desarrolladas durante el próximo encuentro de Alto Nivel, que se dará en el marco del 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para septiembre de este año en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La reunión de trabajo, en la que participarán los presidentes de los países que han promovido colaborativamente la creación de esta nueva alianza, tendrá tres ejes principales: el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades, y la lucha contra la desinformación, así como la regulación de tecnologías emergentes.

El encuentro en Santiago da continuidad a la primera reunión de la iniciativa “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, organizada en 2024 por los presidentes de Brasil y España, en el contexto del 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en la que participó el Presidente Boric, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno.

Los líderes que asistieron a esa instancia se comprometieron a fortalecer las instituciones y los procesos democráticos, así como a mantener una coordinación permanente sobre los desafíos asociados a estas materias en sus países y en todo el mundo.

Además, el jefe de Estado participó de un encuentro telemático en febrero de este año, junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; España, Pedro Sánchez; Colombia, Gustavo Petro y Uruguay, Yamandú Orsi para definir lineamientos y acciones conjuntas para el fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la gobernanza global ante los desafíos desencadenados de un contexto de alta fragmentación y polarización política, profundización de la desigualdad y proliferación de la desinformación.

Fue precisamente en esta reunión telemática en la que los líderes acordaron reunirse de manera presencial en la capital de Chile.