Diputado Brito (FA) por caso FACh: "No se justifican tribunales militares en pleno siglo XXI"

En medio de la disputa de competencia entre la Fiscalía de Tarapacá y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por el caso de tráfico de droga en la institución, la institución castrense remitió antecedentes al Ministerio Público pero de manera parcial. Además, en el Congreso cuestionan la supuesta orden del Presidente Gabriel Boric a la FACh para que entregara información.

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien también es parte de la Comisión de Defensa, apuntó a que la eventual penetración del crimen organizado entre las fuerzas de orden y seguridad fue advertido por expertos antes de que sucediera.

“Cuando uno despliega a los militares en lugares altamente criminalizados sin el control suficiente, existe una amenaza enorme a que el crimen organizado intente cooptar esa fuerza militar. Nosotros tenemos hace más de dos años un despliegue excepcional que se está volviendo permanente en el norte, donde, a nuestro parecer, hace falta la instalación de ciertos controles para garantizar que la fuerza no se vea permeada por el crimen organizado”, afirmó en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

El parlamentario explicó que el caso del Ejército, en el que siete funcionarios fueron detenidos por tráfico de droga, “quedó en la Fiscalía civil desde un inicio”.

“Ahora, este asunto de la Fuerza Aérea ha quedado en la justicia militar y para nosotros son importantes tres cosas, lo primero es que existan controles correspondientes, para lo cual hay un proyecto de ley que fortalece el Estado Mayor Conjunto que es quien conduce y controla la fuerza en los despliegues; lo segundo es que los servicios de inteligencia tienen que tener, en las medidas de contrainteligencia, acciones para poder contrarrestar el crimen organizado”, destacó.

En tercer lugar, Brito dijo que: “Es necesario de una vez por todas una reforma para dejar clara la competencia de la justicia militar y de la civil, hemos visto dimes y diretes por la prensa pero desde el año 90 somos los civiles los que hacemos las leyes en el Congreso, no necesariamente los militares (…) yo tengo un proyecto de ley aprobado con 99 votos a favor que duerme hace dos años en el Senado para sacar todo tipo de delitos comunes de competencia militar”.

“Esos tres asuntos son claves para continuar confiando en un despliegue militar que va a contribuir a la seguridad y a la defensa de Chile. En ningún caso va a ocurrir lo que ha ocurrido en otros países del continente, que al final se involucra la fuerza militar y la situación se agrava en relación al control del crimen organizado, especialmente en las fronteras donde ellos son los únicos que llegan”, sentenció el diputado.

Sobre la pugna en relación a qué justicia se hará cargo de esta investigación, el parlamentario señaló que: “En la actualidad hay una definición en la ley y para estos casos la competencia es de la justicia militar, contra mi voluntad. Yo creo que la jurisdicción militar no da garantías del debido proceso y funciona como el sistema antiguo, con un expediente físico, en donde las parte no conocen las diligencias que se están realizando”.

“A nuestro parecer la justicia militar puede justificarse en ciertos casos muy estrictos, pero no en estos que estamos conociendo. Y la forma de cambiar esto es con un proyecto de ley, no es con declaraciones. Tengo un proyecto aprobado con 99 votos a favor en la Cámara, con firmas de Mario Desbordes, de Guillermo Teillier y el Senado aún no lo tramita. Le pedimos al gobierno que apoye este proyecto de ley y con eso saquemos de la justicia militar todos los delitos comunes como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, narcotráfico, tráfico de armas, todos esos tienen que estar alojados en la justicia civil que nos da mayores garantías del debido proceso. Esta puede ser la oportunidad para poder concretarlo”, sentenció Brito.

En esa línea, el frenteamplista sostuvo que muy probablemente la investigación ante la comisión de dichos delitos siga alojado en la justicia militar mientras no se cambie la ley. Así, insistió en que este último caso de narcotráfico al interior de la institución castrense es una “traición a la patria”.

“Yo quisiera que este caso lo vea siempre la justicia civil, creo que no se justifica en pleno siglo XXI tribunales militares, podríamos tener una sala especializada en la justicia civil para ver asuntos militares, pero siempre alojado en donde hoy hay mayores garantías del debido proceso y para nosotros esta es la oportunidad de concretar la reforma que está pendiente hace décadas”, dijo.

En tanto, enfatizó que el sistema castrense no tiene la “experiencia y tampoco los medios probatorios suficientes para poder realizar las diligencias para obtener condenas en casos en donde militares se hayan dejado seducir por el crimen organizado”.