Encuesta Data Influye: Kast y Jara empatarían en una segunda vuelta

La Encuesta Data Influye de junio-julio 2025 reveló que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, empatarían en una eventual segunda vuelta.

El sondeo mostró que Jara lidera con un 39% en primera vuelta, seguida por Kast con un 23% y por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 15%.

En cuanto a la segunda vuelta, en un eventual duelo entre Kast y Jara se produciría un empate técnico, obteniendo 43,9% y 43,7% de los votos, respectivamente.

Si la candidata del oficialismo se llegara a enfrentar a Matthei, la encuesta señala que Jara obtendría un 41% de las preferencias, mientras que la abanderada de Chile Vamos alcanzaría un 43%.

Respecto a la situación tras la primaria del oficialismo, un 34% de los encuestados cree que el candidato del Partido Republicano fue el más beneficiado, seguido por Matthei (16%) y Franco Parisi (7%).

Por otro lado, el estudio estableció que un 41% teme un gobierno que reivindique el legado de Pinochet. En tanto, un 36% teme uno de inspiración comunista y un 14% considera ambas opciones igualmente preocupantes.

Evaluación del Gobierno:

La aprobación del Presidente Gabriel Boric en el sondeo alcanzó un 38%, mientras que la desaprobación llegó al 52%. El Gobierno obtuvo una aprobación de 37% y un 53% de desaprobación.

En tanto, la aprobación a la oposición alcanzó el 10% y un 72% de desaprobación.

Situación económica:

Un 41% de los encuestados calificó la economía como “ni buena ni mala”, un 39% la considera “mala” o “muy mala”. Además, un 44% cree que la recuperación económica tomará más de dos años y 44% proyecta que la economía progresará este 2025.