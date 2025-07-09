Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de Abril de 2026


Exalcalde de Cunco es condenado por abuso sexual reiterado en contra de cuatro funcionarias municipales

Según el Poder Judicial, "el condenado se valió de su posición jerárquica (...) para abordar de forma intempestiva a las víctimas". Fiscalía pide una pena de tres años y un día de presidio. La lectura de la sentencia fue fijada para el 17 de julio.

Según el Poder Judicial, "el condenado se valió de su posición jerárquica (...) para abordar de forma intempestiva a las víctimas". Fiscalía pide una pena de tres años y un día de presidio. La lectura de la sentencia fue fijada para el 17 de julio.

Justicia

El exalcalde de Cunco, Alfonso Coke, fue condenado por el Juzgado de Garantía de Temuco tras admitir su responsabilidad en el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro funcionarias municipales.

Los hechos, ocurridos entre 2013 y 2021, tuvieron lugar tanto en dependencias de la Municipalidad de Cunco como en el domicilio particular del imputado, desarrollándose “de forma sistemática durante su mandato”.

En el marco de un procedimiento abreviado, la Fiscalía solicitó una pena de tres años y un día de presidio, junto con medidas complementarias como la prohibición de acercamiento a las víctimas y su inclusión en el Registro Nacional de Condenados mediante la toma de muestras biológicas.

Según detalló el Poder Judicial, “el condenado se valió de su posición jerárquica como alcalde para abordar de forma intempestiva a las víctimas, aprovechando la evidente asimetría de poder y su condición de superior directo”.

Las agresiones incluyeron “besos forzados, tocaciones en zonas íntimas, desabroche de prendas y comentarios de connotación sexual, así como insinuaciones ligadas a beneficios laborales”, perpetrados en espacios como oficinas municipales, el estadio local y otros lugares vinculados a sus funciones.

Las afectadas, cuyos contratos iban desde honorarios hasta planta, enfrentaron estos actos durante años. La audiencia culminó con la fijación de la lectura de sentencia para el jueves 17 de julio.

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