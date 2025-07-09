Gobierno mantiene cautela ante arancel de Trump al cobre: Cancillería analiza alcances reales de la medida

Preocupación generó el anuncio de este marte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre imponer un arancel del 50% sobre las importaciones de cobre. Una amenaza del mandatario estadounidense que el Gobierno afrontó durante esta jornada.

A primera hora de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric llamó a la calma. “El Gobierno frente a estos temas reacciona con cautela como corresponde en la diplomacia. En diplomacia no se hace política por redes sociales, sino mediante comunicados oficiales. Estamos esperando la comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política. Si es que incluye o no los cátodos de cobre, cuáles son los límites”, declaró.

Entre sus declaraciones, el Mandatario deslizó sus cuestionamientos hacia la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quién a través de su cuenta de X manifestó que el país debe seguir negociando “sin ideologías, con estrategia y diplomacia”.

“En la relación con EEUU no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto”, expresó la abanderada opositora al respecto.

Chile debe seguir negociando con foco en el interés de Chile y los chilenos. Sin ideologías, con estrategia y diplomacia. En la relación con EEUU no hay espacio para gustitos personales como los que hemos visto. — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 8, 2025

En esa línea, el Jefe de Estado instó a que “los defensores del presidente de Estados Unidos se alineen con la postura de Chile”. “Seguimos considerando a Estados Unidos como un socio importante, como un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro”, aclaró.

Cancillería y Minería toman acciones

En la línea de contener el impacto del anuncio y analizar posibles acciones, los ministros de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y de Minería, Aurora Williams, encabezaron una reunión junto al grupo de trabajo que está monitoreando los efectos de la medida.

Tras el encuentro, el canciller Van Klaveren recordó que el anuncio tiene carácter general, es decir, afectaría a todos los países que exportan cobre a Estados Unidos, no solo a Chile. “No es una medida dirigida contra Chile específicamente, pero nos preocupa y queremos conocer exactamente los alcances”, comentó.

“Chile va a seguir encontrando mercados para su cobre, el mundo necesita cobre porque es esencial para la transición energética. Y Estados Unidos va a seguir necesitando cobre, porque no tiene la capacidad de reemplazar el cobre que importa de Chile y otros países que lo abastecen”, recalcó el ministro, quién además mencionó que ya hay conversaciones en curso con Estados Unidos en torno al primer arancel del 10% de hace unos meses y que en el caso del cobre se dialogará de forma paralela.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, detalló que Chile le presentó al Departamento de Comercio de Estados Unidos antecedentes concretos sobre el cobre nacional. La secretaria de Estado recordó que el 11% de la producción chilena tiene como destino Estados Unidos y apuntó a que “la demanda está creciendo más que la capacidad que tiene el mundo para producir cobre”.

“Este es un cobre de muy alto estándar, un cobre que ha requerido de procesos más allá del cobre mina, y por ende tenemos la confianza de que el mundo, también Estados Unidos, valora no solo la calidad de la producción de cobre chileno, sino también la responsabilidad y el funcionamiento de mercado que tiene Chile para sus minerales y para los actores globales que están presentes”, detalló.

Asimismo, recalcó que nuestro país, por mandato del Presidente Gabriel Boric, ha apostado por el multilateralismo, por lo que la estrategia de diversificación de mercados podría reducir un eventual impacto mayor.

“Nosotros estuvimos en India, estamos trabajando con un país que también requiere de minerales críticos en términos generales, en particular el cobre. Por lo tanto, estamos frente a una globalidad altamente demandante de minerales críticos donde el cobre es fundamental”, complementó con confianza la ministra Williams.

Llamados a la calma

Aún con el impacto que pudiera tener en nuestro país, las reacciones hasta el momento han ido en la línea de poner los pies sobre la tierra. El presidente de Codelco, Maximiliano Pacheco, remarcó que “Estados Unidos va a seguir necesitando cobre y Chile va a seguir estando disponible para ser su principal proveedor”.

En una arista más política, el senador Iván Moreira (UDI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, llamó a desdramatizar y evitar relacionar el viaje del Presidente Boric a la cumbre BRICS con el anuncio de Trump. “Aún no conocemos sus alcances ni si afectará a Chile, así que lo prudente es esperar a tener más detalles. En todo caso, sería aventurado pensar que, de afectar a Chile, fuera por la presencia del Presidente Boric en la cumbre de los BRICS, dado que sería una medida que se impondría a varios países y no solo al nuestro”, indicó el parlamentario de oposición.

La exdirectora de Codelco, Laura Albornoz, en medio del panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, también instó a la tranquilidad. “Una medida como la de este tipo, un arancel establecido, no tendría mucho impacto para nosotros”, aseguró.

“Ahora, sin perjuicio de aquello, también esto sirve para de nuevo abrir un espacio de reflexión en el país en torno a cómo hemos llevado nuestras relaciones comerciales y cómo Chile ha mantenido una única postura en estas materias, también en la colaboración multilateral”, planteó.