Nayadet López: "Tenemos toda la ilusión de clasificar a los JJ.OO."

La Selección chilena femenina ultima detalles de cara a su participación en la Copa América de Ecuador, donde debutará este sábado ante Perú.

La Roja tuvo el martes su último entrenamiento preparatorio y, tras la práctica, la mediocampista Nayadet López se refirió a cómo han sido estas semanas previas al viaje.

“Andamos con muchísima ilusión para enfrentar esta Copa América. Venimos preparándonos súper bien. El equipo está contento con el trabajo que se viene haciendo, así que con toda la ilusión de clasificar a los Juegos Olímpicos, que es lo que todas queremos”, expresó.

Sobre el elenco peruano, sostuvo: “Va a ser un partido duro. Ellas llevan preparándose unos días para el tema de la altura, pero creo que vamos bien, con buenas sensaciones del último partido, en la despedida con toda nuestra gente”.

En tanto, la delantera Pamela Cabezas, de 17 años, comentó: “Soy una de las más jóvenes. Es un sueño hecho realidad estar acá y vivir esta nueva experiencia. Espero sumar minutos, que es muy importante para mí, llenarme de confianza y poder anotar. Como equipo, queremos llegar a lo más alto de la tabla y clasificar“.

Por último, agregó: “Perú es un equipo que se cierra mucho por dentro, por lo que tendremos que generar superioridad por las bandas, que es donde vamos a hacer mucho más daño”.