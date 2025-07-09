Senador Walker por eventual apoyo DC a Jara: "Probablemente será el cisma definitivo del partido"

El senador del Partido Demócratas por la Región de Coquimbo, Matías Walker, abordó la reforma al fútbol chileno que se tramita en segundo trámite en el Congreso Nacional. Además, se refirió al escenario electoral para su sector político.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario relevó que el fútbol “es la única alegría que tienen millones de personas en el país semana a semana, por eso nosotros advertimos que lo que estaba ocurriendo dentro de la cancha con la Selección chilena en el último lugar de las clasificatorias mundialistas tenía mucho que ver con lo que pasaba fuera de la cancha. Por eso, desde el año 2016 en la Cámara de Diputados comenzamos a impulsar este proyecto, llegó al Senado en el 2018, había estado durmiendo durante cuatro años y a mi me tocó retomarlo como autor del proyecto en el Senado”.

“Lo que hace este proyecto es terminar con los conflictos de interés en el fútbol y obviamente esos intereses se ven amenazados. Eso repercute en esta carta, que es muy curiosa, porque está firmada por funcionarios de rango menor de la FIFA, de la Conmebol, más bien parece redactada en Quilín (sede de la ANFP) que en Zürich (sede de la FIFA). Lo que hace es dar cuenta del proyecto, que efectivamente terminamos con estos conflictos de interés que es lo que la misma FIFA ha propiciado para todos sus estados miembros y después recuerda estos dos artículos de los estatutos de la FIFA que prohíben la injerencia, artículo 14 y 19″, explicó haciendo alusión al documento enviado por la FIFA semanas atrás, en le que autoridades del organismo muestran dudas respecto a “la participación de autoridades del Estado de Chile en asuntos vinculados a la organización, administración y gobernanza del fútbol profesional chileno”.

En esa línea, indicó que injerencia “sería que el Estado de Chile designara al presidente de la federación como ocurrió en Perú, sería que el Estado se metiera en las reglas de los ascensos y descensos de los campeonatos del fútbol profesional, nada de eso ocurre. Lo que estamos haciendo es regular una actividad como se hizo en España con una ley publicada en 2023 que precisamente separó las ligas de las federaciones”.

“Estamos hablando de una liga y una de las selecciones más importantes del mundo, con más éxitos deportivos, lo mismo hizo Inglaterra en el año 92 al separar la Premier League, probablemente una de las más sólidas del mundo con las federaciones. Lo que estamos haciendo es terminar con la multipropiedad, esta anomalía que los representantes terminen siendo dueños de los clubes, muchos de ellos extranjeros, que no sabemos quienes son los dueños de los clubes”, afirmó.

Respecto a cuánto puede pesar la declaración de la FIFA, Walker aseguró que: “Todas las personas que conocen el medio futbolístico, que conocen la FIFA por dentro, coinciden en que no va a haber ninguna sanción contra Chile porque cuando sea bien informada la FIFA respecto de este proyecto, se van a dar cuenta que lo único que hace es propiciar lo mismo que la FIFA ha recomendado a todos sus países miembros. Vale decir, que no pueda haber multipropiedades en los clubes, no pueda haber un empresario que sea propietario directa o indirectamente de varios clubes, representantes que terminen siendo propietarios y administradores de los clubes porque ahí hay un conflicto de interés”.

Carrera presidencial

En cuanto a las negociaciones en la arista electoral y los pasos a seguir de Demócratas, el senador Walker dijo que la primera tarea de la tienda es constituirse en todo el territorio nacional, pues aun quedan firmas pendientes en las regiones de Los Ríos, en Los Lagos y en Magallanes.

“Eso nos permitiría no solamente llevar candidatura presidencial, sino también candidatos al Parlamento en esas tres queridas regiones del sur del país. Hemos dicho también que estamos abiertos a acuerdos tanto con Amarillos como Chile Vamos y esos acuerdos tienen que ser en lo programático, en lo parlamentario y en lo presidencial. Hasta el momento esos acuerdos no se han logrado”, expuso.

El exvicepresidente del Senado, manifestó que Demócratas está “leyendo el escenario después de las primarias en que hay una posibilidad cierta de que podamos tener una segunda vuelta entre candidatos que no representan al centro, como es Jeannette Jara y José Antonio Kast”.

“Obviamente nosotros estamos haciendo los esfuerzos para ver de qué manera se atrae a un electorado de centro que puede ir de la centroizquierda a la centroderecha, que no quiera votar ni por Jeannette Jara ni por José Antonio Kast, y ahí está la opción de Evelyn Matthei”, afirmó.

Consultado por la situación al interior de la Democracia Cristiana, indicó que: “Veo un debate muy parecido a lo que fue el del 2022 frente al ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’. Una cúpula democratacristiana que estuvo por el ‘Apruebo’ y un electorado democratacristiano que estuvo por el ‘Rechazo’. Tengo la impresión de que acá va a ocurrir algo similar. Hay un electorado DC de centro que está muy presente en los sectores rurales, personas mayores, que creo no van a votar por Jeannette Jara”.

“Yo he conversado con muchos amigos DC estos días y me han manifestado que si la decisión es apoyar a Jeannette Jara se van a ir de la Democracia Cristian y esa va a ser probablemente el cisma definitivo del partido“, cerró.