¡Terremoto en la Fórmula 1! Christian Horner despedido de Red Bull

Christian Horner, histórico CEO y Team Principal de Red Bull Racing, ha dejado el equipo con efecto inmediato, según informó la escudería este miércoles. En su reemplazo fue designado Laurent Mekies, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe de Racing Bulls.

La salida de Horner marca el cierre de una era. El británico lideró el equipo desde su debut en la Fórmula 1 en 2005 y fue una pieza clave en su transformación en una de las escuderías más exitosas del circuito.

“Red Bull ha liberado a Christian Horner de sus funciones operativas a partir de hoy, 9 de julio de 2025, y ha nombrado a Laurent Mekies como CEO de Red Bull Racing”, declaró un portavoz del equipo.

Oliver Mintzlaff, CEO de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, agradeció públicamente el legado de Horner: “Con su compromiso incansable, experiencia y pensamiento innovador, ha sido fundamental en establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la F1. Gracias por todo, Christian. Siempre serás parte de nuestra historia”.

La reestructuración interna también contempla la promoción de Alan Permane, actual director de carrera de Racing Bulls, quien asumirá como nuevo Team Principal de esa escudería.

Mekies, ahora CEO del equipo principal de Red Bull, también tuvo palabras para su sucesor: “Alan es el hombre perfecto para continuar el camino. Conoce al equipo a la perfección y ha sido un pilar clave en nuestros primeros éxitos”.

Por su parte, Permane expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Me siento muy honrado de asumir este rol. Agradezco la confianza de Oliver y Helmut Marko, y espero seguir desarrollando el trabajo realizado por Peter y Laurent”.

Con estos cambios, Red Bull apuesta por una nueva etapa directiva, manteniendo la ambición de seguir dominando en el competitivo mundo de la Fórmula 1.